Pensó que le pedirían el divorcio

Para muchos, un comentario desafortunado, pero para Kim Kardashian supuso algo más. El rapero Kanye West hizo un comentario sobre la esclavitud y esto generó miles de reacciones negativas en redes sociales. “Cuando escuchas hablar de la esclavitud durante 400 años... ¿durante 400 años? Eso parece una elección”, apuntó West en una entrevista con TMZ.

Una fuente cercana agregó que a la estrella de “reality” no le pareció apropiada la actitud de su esposo y esto preocupó al cantante, según reveló a The New York Times. “Llamé a diferentes miembros de la familia y preguntaba: ¿Kim está pensando en dejarme después de la entrevista con TMZ?”, dijo. “Así que esa fue una conversación real”. No obstante, la pareja sigue más firme que nunca educando juntos a sus tres hijos, aunque ella siempre ha dejado claro que su familia es una prioridad.