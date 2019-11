"Pepsi Music"Un festival europeo en "Sívar"

Por más de cinco horas, los amantes de la música electrónica disfrutaron sin parar del "Pepsi Music" en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Fue un espectáculo único, lleno de energía, vibrante e inédito. Nunca antes en sus carreras, los internacionales Firebeatz, Cosmic Gate y Jonas Blue habían tocado en el mismo lugar hasta esta parada en El Salvador.

En la apertura estuvieron los nacionales Rita Bunny y Walter DJ, ambos con sendos sets, donde fue notable su conocimiento y capacidad para llevar las mezclas a otro nivel.

"Vamos a demostrar a Europa que en El Salvador tenemos cultura electrónica", dijo Rita a los fans a la mitad de su intervención y antes de mandar a las bocinas la canción "Turn Down For What", de Dotcom.

Luego llegó Walter, para guiar a todos a través de la música a una verdadera hermandad. "Estamos aquí como una sola familia electrónica, no hay diferencias", dijo el DJ mientras la gente bailaba con la canción "Children" de Matt y Klaas y Roland Clark.

El poder europeo

Se vino luego Firebeatz, con el remiz de "Calabria" y en adelante, con sendo trabajo de Tim Benjamin Smulders y Jurre van Doeselaar un set de 30 canciones, con lo mejor de su repertorio y de los Dj's del mundo. Todo un espectáculo.

Acto seguido, Cosmic Gate. "Buenos días El Salvador", dijo DJ Bossi al salir al escenario, como anticipando que era temprano para la fiesta, aunque en realidad ya eran las 10 de la noche. Su hora de trance, con 12 canciones en la lista, fueron un verdadero deleite.

Finalmente llegó Jonas Blue y su tropical house que puso a todo el mundo a bailar. Treinta y una canciones mezcladas, sin parar; siendo las de su autoría las que emocionaron hasta los gritos e hicieron gozar hasta el cansancio a los miles de electrónicos en el lugar.