Pet Shop Boys se une al cartel de Rock in Río

Pet Shop Boys se presentará en la capital carioca el próximo 15 de septiembre, el mismo día en que lo hará Lady Gaga, que cierra la jornada, los australianos 5 Seconds Of Summer y la brasileña Ivete Sangalo, según indicaron los organizadores en la página web del evento. Incubus, al igual que la banda de rock brasileña Titas, actuarán el 23 de septiembre antes que los legendarios The Who y Guns N' Roses. Walk the Moon y Scalene, ambas formaciones de rock, fueron las otras dos bandas dadas a conocer por los promotores del festival.