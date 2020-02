Phoenix y Zellweger, mejor actor y actriz (y la lista completa de ganadores de las estatuillas de la Academia)

Las codiciadas estatuillas de los Oscar se entregan este domingo. Fotografía: AP Photo/Chris Pizzello.

Desde el emblemático Teatro Dolby, en Los Ángeles (California, Estados Unidos), decenas de estrellas disfrutaron de la exclusiva ceremonia, que llegó a su edición 92.

Estos son los premiados con la apetecida estatuilla:

Mejor película: Parasite.

La cinta surcoreana "Parasite", del cineasta Bong Joon-ho, dio hoy la sorpresa al llevarse el óscar a la mejor película, con lo que se convirtió en el primer filme en un idioma diferente al inglés en coronarse con el gran reconocimiento en la gala de la Academia de Hollywood.

Mejor actriz: Renée Zellweger, Judy.

Renée Zellweger se coronó esta noche como la mejor actriz protagonista por su papel como Judy Garland en "Judy" durante la 92 edición los óscar, que se están entregando en el Dolby Theatre de Hollywood.

Mejor actor: Joaquin Phoenix, Joker.

Mejor director: Bong Joon-ho, Parasite.

Bong Joo-Ho fue nombrado hoy como mejor director en los óscar por su trabajo en "Parasite", que acumula ya tres galardones durante la 92 edición de los premios, que se están entregando esta noche en el Dolby Theatre de Hollywood.

Mejor canción: (I’m Gonna) Love Me Again, de Elton John (Rocketman).

Mejor banda sonora: Joker, Hildur Gudnadottir.

Mejor película internacional: Parásitos.

Mejor maquillaje y peinado: El escándalo.

Mejor edición: Ford v Ferrari.

Mejor efectos visuales: 1917.

1917" ganó hoy el óscar a los mejores efectos especiales, un apartado en el que figuraban como nominados los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda por su labor en "The Irishman" junto al francés Stephane Grabli.

Mejor fotografía: 1917, Roger Deakins.

Mejor mezcla de sonido: 1917.

Edición de sonido: Ford v Ferrari.

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, Historia de un matrimonio.

Laura Dern ganó hoy el óscar a la mejor actriz de reparto por su papel de abogada matrimonial en "Marriage Story", durante la 92 edición de estos premios que se están entregando hoy en el Dolby Theatre de Hollywood.

Mejor corto documental: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl).

Mejor documental: American Factory.

"American Factory", la primera película producida por la compañía de los Obama, ganó hoy el óscar a mejor documental, un apartado en el que también estaba nominado "The Edge of Democracy" de la brasileña Petra Costa.

Mejor diseño de vestuario: Mujercitas.

Mejor diseño de arte: Había una vez en Hollywood.

Mejor cortometraje: The Neighbors’ Window.

Mejor guion adaptado: Jojo Rabbit, Taika Waititi.

Mejor guion original: Parásitos, Bong Joon-ho, Han Jin-won.

Mejor corto animado: Hair Love.

Mejor película animada: Toy Story 4.

"Toy Story 4" ganó hoy el óscar a la mejor película de animación durante la 92 edición de estos premios, que se está celebrando en el Dolby Theatre de Hollywood (EUA), y se impuso a "Klaus", la candidata del español Sergio Pablos.

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, Había una vez en Hollywood.

Brad Pitt ganó hoy el óscar a mejor actor de reparto por su papel en "Once Upon a Time... in Hollywood", la primera estatuilla que logra el artista en las categorías interpretativas de los premios de la Academia de Hollywood.