¡Photoshop! ¿Y para qué?

Lee también

La británica Kate Beckinsale lució su envidiable figura en las páginas de la revista Shape, en donde además confesó que utiliza el ejercicio como un antidepresivo. La actriz que saltó a la fama con “Inframundo” confesó que, aunque no le gusta ir al gimnasio, sigue yendo porque adora cómo se siente después de hacer ejercicio.“Entrenar es básicamente un antidepresivo natural”, dijo la artista de 43 años. “Me encanta hacer yoga. y eso es todo lo que yo solía hacer, pero los entrenamientos realmente duros son los que han hecho una gran diferencia en mi vida”.En una sesión típica de ejercicio suele mezclar correr y cardio para tonificar todo su cuerpo. “Tengo mucha energía interna, y el ejercicio intenso me ayuda a canalizar esa energía. Encontré un balance haciendo ese entrenamiento que me hace sudar. Yo nunca fui ese tipo de chica, pero ahora lo soy”, declaró.La figura definida de Kate no pasa desapercibida por nadie, y hay dos cosas con las que no está de acuerdo: beber alcohol y los retoques que se hacen con photoshop. ¿Quién creería que ya tiene una hija de 17 años? “Lily y yo comemos saludable. Comemos vegetales saltados, pollo y pescado”, declaró.