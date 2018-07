Pierce Brosnan:“He sido bendecido con mujeres fuertes”

Como agente 007, Pierce Brosnan conquistó el mundo del cine en la década de los noventa. Despojado de su traje de James Bond, a sus 65 años el actor irlandés se revela como un artista de lo más completo en “Mama Mia! Here We Go Again”, el musical en el que canta y baila junto a otras estrellas de Hollywood como Colin Firth o Meryl Streep vestido con pantalones ajustados y zapatos de plataforma. En entrevista con dpa, Brosnan revela cómo fue el rodaje de una película llamada a ser de las más taquilleras del año.

¿Aceptó de inmediato cuando le ofrecieron de nuevo el papel de Sam?

Sí, de inmediato. Me entusiasmé cuando sonó el teléfono. Dije que sí incluso antes de leer el guion. Bueno, me aseguré preguntando: “¿Participa también Meryl (Streep) y también Colin (Firth)?”, pero en cuanto me lo confirmaron, entonces ya lo tenía claro.

¿Por qué?

El rodaje de la primera parte fue muy divertido, es una película muy apreciada en mi carrera. Fue un acontecimiento increíble en mi vida estar acompañado de estos magníficos actores que cantan las canciones de ABBA que tan presentes están en mi cabeza y en mi corazón desde que escuché por primera vez hace muchos años al grupo cantar en el festival de Eurovisión.

¿Qué significa para usted la música de ABBA?

Yo tenía 21 años cuando ganaron Eurovisión con la canción “Waterloo”. Más adelante, en su carrera, sacaron muchas canciones de amor. Puede que no fuese muy moderno escuchar a ABBA. En aquel momento, en cualquier caso, yo escuchaba más bien música reggae, pero uno escucha ABBA, baila ABBA y se alegra con la música de ABBA.

En esta segunda parte también canta.

Sí, canto. No canto tanto como en la primera parte, para gozo de todos aquellos que vean la película...

En esta ocasión, participa también la cantante y actriz Cher. ¿Se conocían con anterioridad?

No, antes no habíamos tenido ningún contacto... Pero amo tanto a Cher, su voz y sus ojos, su carrera y su perseverancia. Ella traía humildad y encanto al set de rodaje. Y después estar allí y escuchar cómo canta “Fernando”, ¡guau, eso fue épico!

En la cinta destaca también la fuerza de las mujeres. ¿Qué influencia han tenido las mujeres en su vida?

He sido bendecido en mi vida con mujeres fuertes. Es imprescindible que tu pareja sea un hombre fuerte o una mujer fuerte. El movimiento #MeeToo es muy importante para rendir homenaje a las mujeres, las madres de la vida. También parece muy necesario en Estados Unidos y en otros lugares tras los impactantes acontecimientos.