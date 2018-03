Pierre La voz: del fútbol a la música

Lee también

Pierre Catalán Araya, conocido artísticamente como Pierre La Voz, es un cantante, compositor y productor chileno de pop urbano. Desde niño fue fanático de los estilos de música y captaba las voces y armonías que hacían los artistas que su padre escuchaba.Aunque toda su vida había jugado fútbol, le empezó a gustar el canto y tomó clases de producción y composición en Estados Unidos. Luego le dijo a su padre que le diera la oportunidad de conocer otro país y así fue como llegó a México donde empezó a cantar en la agrupación de su primo.Considera que México fue una gran escuela para él, debido a que empezó a cantar otro estilo de música, sin embargo cuando llegó a las Vegas, Estados Unidos, perfeccionó todo lo aprendido y empezó a trabajar en un estudio de grabación donde escribía y cantaba para otros artistas, quienes le inventaron el sobrenombre de “La Voz”.Un día, el dueño de la compañía le dijo que hiciera una canción porque le veía mucho carisma y proyección, entonces llegó al estudio y grabó su primer sencillo “Princesita”, el cual le permitió viajar por todo el continente americano y posicionarse como número uno en México.Explica que siempre tiene su musa y que las mujeres son su musa número uno. “Muchas de mis canciones son experiencias propias o de la gente con la que me relaciono“, añadió Pierre.Terminará su primera producción discográfica dentro de cuatro o seis meses. Su disco tendrá temas de estilos variados y sus sencillos contarán historias.Además aseguró que vendrá a hacer un concierto a El Salvador: “Estoy loco por venir a El Salvador y a Centroamérica para ofrecer un concierto. La gente ya me está reconociendo y pidiendo autógrafos, además me gusta el ambiente“, dijo Pierre.Sobre su estilo, el artista considera que hace pop urbano, debido a que es una mezcla que gusta a la juventud de hoy en día.