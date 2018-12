Pink Floyd, beneficioso para la salud según un estudio

"Comfortably Numb", una canción del disco "The Wall", de Pink Floyd, es la que según un reciente estudio de la Universidad de Cardiff ayuda a calmar la ansiedad y, muy especialmente, el estrés diario. De hecho, se confirmó que es la canción adecuada para oír durante una operación quirúrgica.

Los investigadores comprobaron que escuchar este clásico de los británicos ayuda a relajar a cualquiera que lo escucha. Aunque algún fanático de otra banda pondrá en duda este estudio al manifestar que también su canción favorita de X banda lo consigue, es la ciencia la que respalda que este tema en particular al escucharlo podría traer beneficios para la salud mental de las personas. Pero no solo eso, la investigación reveló además que el clásico de "The Wall" contribuye a reducir la ansiedad. Incluso, algunas personas que participaron en este experimento reconocieron que sus estados de ansiedad se reducían de una manera drástica, según detalló el sitio Rockandpop.cl.

Carolina Meads, una de las colaboradoras del estudio, señaló que el álbum "Dark Side of the Moon" le ayudó a calmar el dolor durante el posoperatorio de su cadera.