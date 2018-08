Pink envía mensaje tras haber sido dada de alta: "Necesito estar físicamente saludable"

El lunes, Pink tuvo que cancelar un segundo concierto en Sydney, Australia, ya que le diagnosticaron un virus gástrico. El apoyo de sus admiradores no le faltó en su recuperación y tras haber sido dada de alta, la cantante escribió:

Instagram Pink

"Me dieron el alta del hospital anoche, y estoy siguiendo las indicaciones de los doctores, mucho líquido y descanso. Ustedes saben del esfuerzo físico que significan mis shows, y que no solo me paro delante del micrófono y canto. Me volteo, bailo, vuelo, cuelgo de arneses, telas. Necesito estar físicamente saludable y bien para poder realizar mi espectáculo. Creo que todos ustedes merecen un espectáculo completo y yo estar en mi mejor momento. Nuestro próximo show será el sábado y hasta entonces beberé té verde y pasaré tiempo con mis hijos", apuntó la ganadora de tres premios Grammy.

Instagram Pink

Anteriormente, la promotora Live Nation informó en Twitter que inicialmente la artista había sido diagnosticada con una deshidratación pero el malestar continuaba y era porque realmente tenía un virus gástrico, por lo que tuvo que ser internada. El tour "Beautiful Trauma" comenzó el 4 de julio y termina el 26 de agosto.