"Piqué sufre mucho por Shakira": presidente del Barcelona revela intimidad

Pasan los días y no para la novela por el proceso de separación entre el futbolista español Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira. Aunque ambos han mantenido un silencio prudencial, en los medios de comunicación pareciera que se estuviera librando un capítulo aparte.

En las últimas horas, luego de que cobrara eco un video en el que aparentemente Shakira no deja entrar a Piqué a su casa en la ciudad condal, saltaron a la palestra pública unas inesperadas declaraciones del presidente del Barcelona, equipo en el que Piqué pareciera no tener el futuro asegurado.

Sorpresivamente, Joan Laporta se mantuvo al margen del tema deportivo y optó por hablar del ámbito en el que la mayoría de hombres del club culé han preferido callar: la separación de Piqué y Shakira.

'Piqué está sufriendo mucho por Shakira'

En unas declaraciones reseñadas por las revistas '¡Hola!' y 'Caras', Laporta da a entender que Piqué no la está pasando nada bien.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, se lee en los medios en cuestión.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, habría asegurado Laporta.

Esta semana, el futbolista del Barcelona permanece en Inglaterra, expectante con sus hijos de lo que será Wimbledon, el tercer 'grand slam' de tenis del año.

Piqué, además de ser jugador del Barcelona, es el dueño de Kosmos, empresa que dirige desde 2019 la Copa Davis.