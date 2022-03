Plus: 94 ediciones, 94 curiosidades

A la primera ceremonia de los Óscar asistieron 250 personas al hotel Hollywood Roosevelt, en la acera de enfrente del Dolby, en Hollywood Boulevard, donde mañana se realizará la 94 edición de los Óscar. Ocasión que promete volver a la pompa luego de una pausa obligada por la pandemia del covid-19, La Academia ha prometido una ceremonia memorable.

El Dolby tiene una capacidad para 3,300 personas, pero no se llenará al 100%. Solo serán asignados entre 2,500 y 2,600 asientos por el distanciamiento social. La Academia sigue las reglas sanitarias adoptadas por la industria y el sindicato de actores, que exigen a los asistentes: vacunas contra el covid y dos pruebas PCR negativas, una de estas tomada el mismo domingo.

Acá te compartimos algunos momentos y datos memorables de la considerada noche más importante del cine en el mundo.

1. La primera ceremonia fue el 16 de mayo de 1929, en el hotel Roosevelt en Los Ángeles.

2. El costo de los boletos para la primera ceremonia fue de $10.

3. En la primera ceremonia, en 1929, fueron entregadas 15 estatuillas.

4. Según se sabe, el actor y director mexicano Emilio Fernández (El Indio Fernández) sirvió de modelo para dibujar el boceto de la famosa estatuilla dorada.

5. El primer actor galardonado fue Emil Jannings, por su actuación en The Last Command y en The Way of All Flesh.

6. Walt Disney es el que más premios ha ganado: 22 premios Óscar por sus trabajos en cine y cuatro honoríficos.

7. Sidney Poitier se convirtió en el primer hombre negro en ganar el premio al Mejor Actor en 1964, por “Los lirios del valle” y del Óscar Honorífico en 2002.

8. La actriz que más Óscar ha ganado es Katharine Hepburn. La actriz -ya fallecida- ganó cuatro estatuillas.

9. Solo una mujer negra ha ganado el premio a la Mejor Actriz: Halle Berry, en 2002 por su trabajo en “Monster's Ball”.

10. El australiano, Kodi Smit-McPhee de apenas 25 años está nominado a Mejor Actor de Reparto por “The Power of the Dog”. De ganar, se convertiría en la segunda persona más joven en ganar en esta categoría, luego de Timothy Hutton, quien a sus 20 años, se alzó con el premio por “Ordinary People”.

11. J.K. Simmons, que está nominado a Actor de Reparto y ya tiene ganados premios como el Óscar, Globo de Oro, BAFTA y el SAG, también ha demostrado su talento para el mundo de los videojuegos, doblando las voces para los personajes para la franquicia Portal y Red Alert 3.

12. La lista de presentadores que incluye grandes estrellas del cine ya fue anunciados, pero también se han anunciado otros famosos que no están relacionados directamente al cine, como por ejemplo DJ Khaled, el deportista Tony Hawk o el sufista Kelly Slater, lo que ha provocado cierta controversia.

13. Corto documental, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, diseño de producción, corto animado, corto en acción real y sonido se entregarán antes de que comience la ceremonia y esto ha generado malestar en Hollywood.

14. Las categorías actorales las deciden los actores y las actrices que forman parte de la Academia y esa rama de académicos ha pasado de tener una representación extranjera de un 12% a una de un 25%, por lo que las predicciones que antes funcionaban ahora pueden quedar cojas.

15. Denzel Washington obtuvo su décima nominación, esta vez como mejor actor en “The Tragedy of Macbeth”, lo que lo hace el actor negro más nominado en la historia de los Óscar y rompiendo su propio récord.

16. A pesar de sus 10 nominaciones, Denzel Washington no ha ganado el premio en 20 años. Solo tiene dos estatuillas: la primera por “Glory”, en 1990, y la segunda por “Training Day”, en 2002.

17. En 94 ediciones, solo se ha reconocido a cinco intérpretes negros como Mejor Actor o Actriz protagonista: Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Halle Berry.

18. Solo un 5% de las estatuillas de Mejor Actriz o Actor principal han recaído en artistas negros. En el 2021, este porcentaje pudo aumentar si hubiera ganado Chadwick Boseman, Viola Davis (ambos por “Ma Rainey’s Black Bottom”) o Andra Day, por “Los Estados Unidos contra Billie Holiday”.

19. Chadwick Boseman triunfó de manera póstuma en los Globos de Oro y en los SAG en el 2021 por Ma Rainey’s Black Bottom. Muchos apostaban por un Óscar Póstumo que finalmente no se produjo.

20. El pasado año, de manera excepcional, se permitió votar estrenos de películas que habían visto la luz hasta finales de febrero. Este año, sin embargo, la fecha límite volvió a ser el 31 de diciembre.

21. “La casa Gucci” partía este 2022 como una de las películas más importantes del 2021 y tan solo ha conseguido arañar una única nominación: la de Mejor maquillaje y peluquería.

22. Jennifer Lawrence ha lucido el diseño más caro, hasta ahora, en la alfombra roja. Fue en 2013: un vestido rosa palo de Dior valorado en 4 millones de dólares. El segundo más caro, fue otro Dior, que lució Nicole Kidman en 1997, valorado en 2 millones de dólares.

23. Lady Gaga parecía desear ser nominada a Mejor Actriz por su papel de Patrizia Reggiani en “La Casa Gucci” y dirigida por un peso pesado: Ridley Scott.

24. Desde 1936, edición en la que se estableció la categoría Mejor Actor Secundario, han sido 15 los afroamericanos ganadores de un Óscar; un 16% del total. Entre ellos, nombres como Morgan Freeman, Mahershala Ali, Octavia Spencer, Viola Davis, Regina King o Whoopi Goldberg.

25. Con su icónico papel de Mammy, la fiel criada de Escarlata O’Hara en “Lo que el viento se llevó”, Hattie McDaniel hizo historia al convertirse en el primer actor o actriz afroamericano en ser nominado llevarse el Óscar en 1940.

26. La actriz más joven en ganar un Óscar a Mejor Actriz de Reparto fue Tatum O’Neal, quien tenía 10 años, por su trabajo en “Luna de papel”, en 1974.

27. Los nombres de las cintas ganadoras desde los inicios de los premios están expuestos a lo largo de la entrada y de la escalera principal del Dolby Theatre, sede de los premios desde 2002.

28. En la primera ceremonia de los Óscar, no hubo premio a la mejor película. En su lugar hubo dos premios separados: Película sobresaliente, lo ganó “Wings” (Alas) y el otro Mejor calidad artística de producción, ganado por “Amanecer”.

29. Anthony Hopkins ganó el Óscar al mejor actor por “El Padre” en el 2021 y, al hacerlo, se convirtió a sus 83 años en el ganador más longevo de los premios. Antes fue Christopher Plummer, con 82 años.

30. MGM es la productora con más premios Óscar a la mejor película 25 para ser exactos. De éstos, 16 fueron ganados por las subsidiarias de MGM: United Artists y Orion Pictures.

31. “Encanto” sigue batiendo récord, gracias a su banda sonora Germaine Franco, se convierte en la primera mujer de origen latino en ser nominada por partitura original. Junto a Lin-Manuel Miranda con quien crearon el soundtrack de 44 canciones compuestas.

32. Gracias a “Encanto”, Germaine Franco es ahora la sexta mujer nominada en la categoría Partitura Original.

33. La estatuilla que Whoopi Goldberg recibió por su papel de Oda Mae Brown (“Ghost”) desapareció en 2002, cuando la envío al fabricante, la compañía R.S. Owens de Chicago, para que la repintara y la limpiara. Apareció a los tres días en un basurero en California.

34. En 1996, Cuba Gooding Jr. estableció un nuevo récord con su Óscar al Mejor actor secundario: fue el afroamericano más joven en ganarlo, pues solo tenía 29 años gracias a su papel de Rod Tidwell, el amigo de Tom Cruise en “Jerry Maguire”.

35. Se dice que el premio fue bautizado como Óscar después de que la bibliotecaria de la institución Margaret Herrick, que luego fue directora ejecutiva, dijera al ver la estatuilla, por primera vez, que se parecía a su tío Óscar.

36. La estatuilla está hecha de metal de Britania plateado y chapado a su vez en oro de 24 quilates. Mide 34 centímetros y pesa casi siete libras. La fundición Polich Tallix Fine Art Foundry, en Nueva York, tarda tres meses en hacer el lote de 50 estatuillas.

37. El Óscar representa a un caballero que sostiene una espada sobre un carrete de película con cinco rayos que hacen referencia a las cinco ramas originales de la Academia: actores, directores, productores, técnicos y guionistas.

38. Más de 3.240 trofeos se han entregado desde 1929. El costo de cada una se estima en 400 dólares, según el sitio web de servicios financieros WalletHub.

39. Según WalletHub, el costo total de la ceremonia se estima en 44 millones de dólares, incluyendo 24,700 dólares solo para la alfombra roja.

40. El Premio Juvenil de la Academia -Óscar Juvenil-, fue un premio honorífico otorgado por decisión de la Junta de Gobernadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para reconocer a los jóvenes menores de 18 años.

41. El Óscar Juvenil era una estatuilla de un Premio Óscar en miniatura, de aproximadamente 7 pulgadas de alto y le fue dado, por primera vez, en 1935 a Shirley Temple, de seis años.

42. El Óscar Juvenil fue dado de manera intermitente durante los siguientes 25 años hasta 1961, cuando Hayley Mills, de 14 años de edad, se convirtió en el último en recibirlo por su papel en “Pollyanna”.

43. La alfombra roja, con una superficie total de más de 1,500 metros cuadrados –de la que una parte será reciclada y otra donada a organizaciones humanitarias– requiere 900 horas de trabajo y un equipo de 18 personas para su instalación.

44. El filme más largo en ganar el Óscar como mejor película es “Lo que el viento se llevó”, en 1939, cuya duración es de tres horas y 58 minutos.

45. Hay tres películas empatadas con el mayor número de estatuillas, 11 en total: “Ben-Hur”(1959), “Titanic” (1997), y “El Señor de los Anillos: El retorno del rey” (2003).

46. Troy Kotsur, nominado a Mejor Actor Secundario, por “CODA”, se convierte en el primer hombre sordo en tener una nominación como actor y el segundo nominado como actor sordo después de su coprotagonista, Marlee Matlin por “Children of a Lesser God” (1986).

47. Anna Paquin, protagonista de “El Piano” ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto con tan solo 11 años, lo que la convirtió en la segunda ganadora más joven de un Óscar en la historia, por detrás de Tatum O’Neal.

48. Hay tres películas que están empatadas con el mayor número de nominaciones, 14 cada una: “Eva al Desnudo” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016).

49. El país con más victorias a la Mejor Película de Lengua Extranjera es Italia. Un total de 14 ganadores de 32 nominaciones, se llevaron el galardón a casa.

50. Sólo una ha ganado el premio a la mejor película en los Óscar con la clasificación de “sólo para adultos”: Midnight Cowboy (1969).

51. Sólo dos personas han ganado Premios Óscar póstumos: Heath Ledger por su papel del Guasón en El Caballero Oscuro y Peter Finch por Red.

52. En 1933, el director Frank Capra pasó uno de los momentos más vergonzosos cuando Will Rogers anunció al ganador del Óscar al mejor director, dijo: “Ha ganado mi buen amigo, Frank”. Capra se levantó, pero comprobó que no era a él a quien se refería, sino a Frank Lloyd.

53. El Óscar se conoce, oficialmente, como el “Premio de la Academia al Mérito”, y es el principal de los nueve premios que otorga AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

54. La Academia anunció que el elenco de “Encanto” interpretará “No hablamos de Bruno” (We Don't Talk About Bruno) en vivo durante la ceremonia.

55. Cinco películas han ganado el Óscar sin que sus directores hayan sido nominados: Alas (1927/28), Grand Hotel (1931/32), Paseando a Miss Daisy (1989), Argo (2012) y Green Book (2018).

56. A partir de la 84° edición, el número de películas nominadas puede oscilar entre cinco y diez (máximo).

57. “La Bella y la Bestia” se convirtió en 1992, en la primera película animada nominada al Óscar a la mejor película. En esa época, aún no existía la categoría. Luego, solo dos cintas animadas han sido nominadas: Up y Toy Story 3.

58. Solo cuatro comedias, “Shakespeare in Love” de 1998, “The Artist”de 2011, “Birdman” de 2014 y “Green Book” de 2018, han logrado hacerse con el Óscar en los últimos 30 años.

59. Hasta la fecha, solo dos películas de fantasía han ganaron el máximo premio de los Óscar: “El Señor de los Anillos: el retorno del rey” y “La forma del agua”.

60. En la edición número 89 hubo un grave error al anunciar que el Premio a Mejor Película era para “La La Land”. Sin embargo, el productor principal, Jordan Horowitz (quien había sido el primero en hablar), anunció que era para “Moonlight”.

61. “The Artist” (con la excepción de una única escena sonora) se convirtió en la primera película muda ganadora desde “Wings”.

62. Hasta 1950 las compañías productoras eran las que recibían el Óscar, pero desde 1951 ha ido a parar a manos de los productores, con limitado número de ellos.

63. En la primera premiación, los ganadores se anunciaban con tres meses de anterioridad a la ceremonia; sin embargo, esto cambió a partir de la segunda premiación, en 1930.

64. Desde 1930 y durante la primera década, los resultados de los ganadores eran entregados a los periódicos para su publicación.

65. Desde 1941 se empezaron a usar los sobres sellados con los nombres de los ganadores.

66. Durante las primeras seis ceremonias, el periodo de elegibilidad se prolongó por dos años. Así, la segunda ceremonia, el 3 de abril de 1930, reconoció películas que se estrenaron entre el 1 de agosto de 1928 y el 31 de julio de 1929.

67. El 4 de mayo de 1927 unos 36 profesionales de la industria cinematográfica convocaron una reunión para crear la “Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, para “mejorar la calidad artística del cine, además de fomentar la investigación técnica y el progreso cultural”.

68. La persona viva con más nominaciones es el compositor John Williams, quien recibió 52 candidaturas a Mejor Banda Sonora (de las cuales ganó en cinco oportunidades) y cinco nominaciones a Mejor Canción.

69. Tras la intervención de EUA en la Segunda Guerra Mundial, las estatuillas entregadas entre 1942 y 1945 fueron hechas con yeso; luego de la guerra, fueron sustituidas por las originales.

70. The Fugitive (1993) y Traffic (2000) , son las únicas películas basadas en una serie de televisión en ser nominadas al Óscar en la categoría de Mejor Película.

71. Midnight Cowboy (1969) y A Clockwork Orange (1971) fueron las únicas películas clasificadas “X” que han sido nominadas a la mejor película, finalmente Midnight Cowboy consiguió el premio.

72. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) es la película con el título más largo en ganar Mejor Película; Gigi (1958) y Argo (2012) son las películas con el título más corto en conseguirlo.

73. Solo tres películas que pertenecen al género de Cine catástrofe han sido nominadas a Mejor Película: “Airport” (1970), “The Towering Inferno” (1974) y “Titanic” (1997), siendo esta última la única en llevarse la estatuilla, de hecho tuvo 14 nominaciones.

74. Katy Jurado se convirtió en la primera actriz latina en ser nominada a Mejor Actriz Secundaria, por “Broken Lance” (1955).

75. “The exorcist” (1973), “Jaws” (1975), “The Silence of the Lambs” (1991), “The Sixth Sense” (1999) y “Get Out” (2017), son las únicas películas de terror nominadas a Mejor Película. “The Silence of the Lambs” consiguió la estatuilla.

76. Desde 1950, las estatuillas fueron acogidas legalmente para que ni el ganador ni sus herederos las puedan vender sin antes haberlas ofrecido a la Academia por el precio establecido de $1. Las de antes, fueron subastadas o vendidas.

77. En 1973, Marlon Brando ganó su segundo Óscar por su papel de Vito Corleone en “El Padrino”, pero no acudió a recogerlo. De hecho, lo rechazó y envió a Sacheen Littlefeather, una nativa americana, para protestar por el trato injusto y estereotipado que se daba a los pueblos indígenas en Hollywood.

78. Mientras que el Óscar esté bajo la propiedad del ganador, no podrá venderse. El nieto de Michael Todd intentó vender su Óscar a un coleccionista en 1989, pero la Academia reaccionó legalmente, pudiendo recuperarla.

79. La Academia no hace públicos los nombres de sus nuevos miembros, a pesar de que en 2007 fueron revelados a través de un comunicado de prensa.

80. El 30 de marzo de 1981, la ceremonia fue postergada por un día luego del intento de asesinato del expresidente, Ronald Reagan en Washington, D.C.

81. En 1993, la sección “In Memoriam” fue introducida a la ceremonia, para honrar a las personas fallecidas en los 12 meses anteriores y cuya contribución en la industria fue significativa.

82. “The Sound of Music” (La Novicia Rebelde) ganó un Óscar a la Mejor Película en 1966. Este musical es una de las más exitosas de la historia, y es parte del Registro Nacional de Cine de EUA.

83. La Academia busca alejarse en esta edición 94, del formato híbrido que manejó en el 2021. La ceremonia se divide en esta ocasión en tres segmentos y son Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes las escogidas para conducirlos.

84. La Academia ha decidido este año premiar a la película favorita del público. Bajo el hashtag #OscarFanFavorite en Twitter “Spider-Man No Way Home” y “La Cenicienta” de Camilla Cabello.

85. Lil-Manuel Miranda está nominado por “Dos Oruguitas” parte de “Encanto”. Esto lleva a Miranda un paso más cerca de convertirse en miembro del grupo de élite “EGOT”: que han ganado premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

86. Los Óscar dependerán excesivamente de las películas que han sido estrenadas a través del streaming. A las dos de Netflix, “Don't Look Up” y “The Power of the Dog”, se unieron “CODA”, de Apple TV+, y “King Richard” y “Dune”, que se estrenaron simultáneamente en los cines y en HBO Max.

87. Meryl Streep tiene el mayor número de nominaciones en las categorías de actuación, con 21.

88. Los Óscar del año pasado atrajeron a su peor audiencia televisiva, con solo 10,4 millones de espectadores sintonizados. Este año, la Academia busca igualar o mejorar la cifra de 23,6 millones de 2020.

89. Rachel Zegler (María), protagonista de “West Side Story” no estaba entre los invitados por no estar nominada. La actriz se quejó en Instagram y la Academia accedió luego de múltiples críticas.

90. Este año hay 230 aspirantes en 23 categorías. Y, cada aspirante puede ir con un acompañante. La directora Jane Campion (nominada a mejor guion, dirección, mejor película), tienen derecho a dos entradas por cada categoría.

91. La Academia vende unas pocas entradas cada año. Las más caras, en la zona de la orquesta, rondan los $700 y las más económicas y lejanas llegan a $150.

92. Jessica Chastain, una de las nominadas a Mejor Actriz dijo que no caminará por la alfombra roja porque estará apoyando a las nominadas de Maquillaje y Peluquería de su película, “Los ojos de Tammy Faye”.

93. En 1939, Walt Disney recibió un premio Óscar particular por “Blancanieves y los siete enanitos”: una estatuilla grande con siete pequeñas estatuillas que representaban a los enanitos.

94. El aplauso más largo en la historia de los Óscar fue en 1972 cuando Charles Chaplin recibió un Óscar honorífico a toda su carrera. Duró más de cinco minutos.