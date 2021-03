Podría llegar a los premios Oscar gracias a la cinta "el padre"

Treinta años después de ganar su

primer Oscar por uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, el Hannibal Lecter, Anthony Hopkins podría repetir estatuilla con "El padre" en un registro radicalmente opuesto y frágil de un hombre que sufre demencia senil.

El actor de origen galés exhibe un talante amable y un humor excelente que contrasta con las turbulencias de ambos personajes: cuenta anécdotas, recita poemas y se mete a su público en el bolsillo, incluida Olivia Colman, su compañera de reparto e hija en la ficción, convertida en una oyente más en una entrevista telemática.

"La vida es absurda, es ridículo, nos tomamos todo demasiado en serio", dice Hopkins a sus 83 años. "Trato de cultivar el arte de la indiferencia, no en un sentido de frialdad, sino que las cosas que hace unos años creía importantes ahora no me lo parecen, vamos a morir todos y ese es el chiste más negro y divertido".

"El padre", estrenada en España el pasado 23 de diciembre amplía ahora su presencia en salas de cara a los Oscar.