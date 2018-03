Por ella querrás ser un Pokemon ... o una bestia

Vamos a atrapar más "Catch 'em all" #Pokemon #Bulbasaur @closet_sv ❣️ Una publicación compartida de Alejandra Costa (@alecostatv) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 3:50 PST

Especial "Bella y la bestia" @buenaonda33 los esperamos ahora con muchas más sorpresas ☺ Una publicación compartida de Alejandra Costa (@alecostatv) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 7:21 PDT

Lee también

Un peculiar traje de baño (estampado con una pokebola) fue el que utilizó Ale Costa en una de sus últimas salidas a la playa. La prenda resultó divertida a sus seguidores de Instagram aunque claro no faltó quien la halagara.Para los que no se perdieron de la famosa caricatura “Pokemon” sabrán que con estos objetos los maestros Pokemon capturaban a las habilidosas criaturas. “ Vamos a atrapar más”, escribió Costa en la imagen donde se ve muy relajada.Pero eso no es todo, la presentadora de "Buena Onda" aprovechando el estreno de “La Bella y la Bestia” se disfrazó de la princesa de Disney y cualquier cae en su encanto.