Por esta razón George Michael aún no ha sido enterrado

El cantante británico George Michael, quien falleció el pasado 25 de diciembre de un paro cardíaco en su mansión en Goring-On-Thames, de Oxfordshire, aún no ha sido sepultado debido a una investigación policial que todavía se mantiene en curso para comprobar si su muerte se debió a una sobredosis de drogas o si existe algún indicio de incidencia de alguien más en dicho caso.Hasta el momento, la policía británica no considera que existan “sospechosos” en la muerte de Michael, aunque tampoco han determinado que sea una hipótesis concluyente, por lo que su cadáver no podrá ser enterrado hasta finales de este mes de febrero posiblemente. La policía ha ordenado un examen toxicológico el cual tarda varias semanas en arrojar sus resultados oficiales, pero con el cual podría cerrarse la investigación y determinar las causas de la muerte del cantante.Según el periódico británico “The Sun”, la principal teoría sobre la muerte de Michael es una sobredosis de drogas, aunque se cree que los resultados de los exámenes toxicológicos podrían determinar de forma más completa el detalle del fallecimiento.La especulación ha comenzado a circular al respecto de la muerte de George Michael, sobre todo, ante la variedad de exámenes que la policía ha decidido realizar, razón por la cual se ha paralizado sus actos fúnebres. Hace dos semanas el primo del cantante confesó en una entrevista en la BBC que sospechaba que el cantante había muerto de una sobredosis. Según su versión el artista falleció después de haber tomado “mucho de algo, mezclado con antidepresivos y otros fármacos, además de alcohol”.