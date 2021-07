Por falta de dinero, Alfredo Adame asegura que vende sus “mentadas de madr*” a quien le pague

“Ya cobro por mentadas de madr*”, eso aseguró el actor mexicano, Alfredo Adame al ser captado saliendo de Televisa.

El actor, de 63 años, reconoció que en estos momento no tiene ingresos y habló del percance que vivió recientemente durante su participación en el programa Faisy Nights, en el que está como invitado, sin embargo, el actor protagonizó otro controversial episodio, pues insultó al productor Lalo Suárez a pedido de un conductor que le pagó una "jugosa" cantidad de dinero, y él, por falta de ingresos, no se pudo resistir.

"Le mente la madr*. Es que el conductor me pagó un cheque jugoso, yo puro cheque jugoso, para que le mentara la madre al productor y que se la miento. Ya cobro por mentadas de madre, pues ya que sirva de algo", aseguró el actor de "Sortilegio" desde su vehículo.

Al ser cuestionado por uno de los periodistas que lo esperaban a su salida, para saber cuánto cobra por cada insulto, Adame expresó: "Dependiendo, si la quieres garigoleada o nada más la quieres directa" y prosiguió: "Yo siempre he sido así, lo que pasa es que me pican y quieren sus cinco minutos de fama conmigo y mis reflectores, pero yo siempre he sido así, relajado. Ahorita con esta invitación de Televisa nuevamente y con otros proyectos que tengo, pues vienen buenas cosas, a mí siempre me vienen buenas cosas".

El exgalán de telenovelas aseguró que no le costó trabajo recuperar su lugar en Televisa (donde estaba vetado desde algún tiempo por diferentes controversias y problemas con sus compañeros, entre estos Andrea Legarreta, a quien acusó de ser la causante de su expulsión de la televisora y del programa Hoy, del que era parte). Comentó que ya le comenzaron a llegar propuestas de proyectos e invitaciones para programas.