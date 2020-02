"Por ir viendo tu foto casi me voy a dar a un poste": la imagen de Elena Villatoro que casi "provoca un accidente"

Ya sabemos que Elena Villatoro despierta toda clase de pasiones entre sus casi 300,000 seguidores en Instagram.

En su más reciente fotografía en la red social, Elena modela un lindo traje de baño de dos piezas, azul marino el top y estampado la parte inferior.

Ella quería recordar a sus seguidoras que, en vista de que se acercan las vacaciones de Semana Santa, es buen momento para hacerse de un lindo traje de baño.

La modelo y presentadora luce su curvilínea figura, con el fondo de una piscina color turquesa y, como era de esperar, sus admiradores se descosieron en piropos y halagos, algunos más subidos de tono que otros, hay que decir.

Pero hay uno que particularmente llama la atención: "Por ir viendo tu foto casi me voy a dar a un poste Hahaha", le escribe uno de sus fans.

Habría que decirle a este amigo conductor que no es recomendable, por su integridad física, que revise el celular mientras conduce, y mucho menos que entre al Instagram de Elena. Y si un accidente no le preocupa, tal vez sea buena idea recordarle que la multa por tener el celular en la mano mientras maneja es de $57.14. Aunque lo más seguro es que su comentario era una exageración para expresarle a la guapa Elena lo bonita que luce en la imagen.

Y no llama menos la atención otro comentario que le escribe otro fan: "Yo quisiera saber e significa de letras árabes que tienes al un costado de su cuerpo". Se trata de un pequeño tatuaje, muy difícil de ver, y más difícil adivinar que son letras en árabe, que Elena tiene al principio de la curva de la cadera, al lado izquierdo. Obviamente, los fans de la diva no dejan pasar ni el más mínimo detalle.

Para los que tengan la misma curiosidad, ya anteriormente ella ha explicado la traducción de su tatuaje: "He sufrido, he aprendido, he cambiado", significa.