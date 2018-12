¿Por qué "Avengers 4" se llama "Avengers Endgame"?

El título oficial de "Avengers 4" se mantuvo en secreto por meses, pero dicho misterio ya se acabó. ¿Por qué la película se llamará "Avengers: Endgame"? La respuesta se encuentra en la anterior cinta de la saga.

Recordemos que en "Avengers: Infinity War", el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) vio millones de futuros posibles y solo en uno de ellos los Vengadores podrían ganar. "We're in the endgame now", dijo.

"Endgame" puede traducirse como "fin del juego", así como "etapa final" o "conclusión". "Estamos en el juego final", es la traducción utilizada en el doblaje latino de la película, justo después de que Strange le entregara a Thanos la Gema del Tiempo.

Una de las teorías más comentadas a lo largo de este año fue que Strange sabía que, para detener a Thanos, había que dejarlo vencer. ¿Cómo es que caerá el "titán loco"? ¿Será posible recuperar a las personas desaparecidas tras la catástrofe?

La respuesta es sí. Tras "Avengers 4", la película que se ubicará cronológicamente es "Spiderman: Far From Home", lo cual implica que necesariamente el héroe arácnido Peter Parker, quien desapareció en el genocidio de Thanos, volverá a la vida.

Como muestra el adelanto de "Avengers: Endgame", el Capitán América, Viuda Negra y Hulk unirán fuerzas para vencer a Thanos; quien acabó con la mitad de todos los seres vivos del universo.

DATO

"Avengers: Endgame" llega a los cines de Estados Unidos el viernes 26 de abril del 2019, jueves 25 a Perú.