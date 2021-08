¿Por qué Dwayne Johnson no quiere volver a la saga principal de Rápidos y furiosos?

Después que Vin Dieselcomunicara que solo quedan dos cintas de la extensa y aclamada saga ‘’Fast and Furious’', tras el estreno de su novena entrega (F9) en abril de 2021, se hizo público que Dwayne Johnson no continuará en el proyecto; es decir, no interpretará a Hobbs bajo el mando del popular ‘Dominic Toretto’. Pero, ¿a qué se debe está decisión?

Aunque se pensó que todo eran simples teorías, las cosas cambiaron cuando el productor Hiram García confirmó la información; así mismo, brindó calma a los espectadores al declarar que el spin-off junto a Jason Statham sigue en marcha: “En estos momentos estamos intentando imaginar lo que va a ser la secuela, pero tenemos algunas ideas bastante grandes”.

Por otro lado, Hiram contó que la decisión de retiro tomada por el ex luchador profesional surgió después de grabar ‘’Rápidos y Furiosos 8′', por ‘’motivos evidentes’'. De ahí surgen los comentarios de la mala relación que tendrían Johnson y Diesel, lo que creó una tensión enorme durante su tiempo de trabajo.

¿QUÉ DIJO LA ROCA?

En la entrevista para el sitio web ‘Collider’, Hiram declaró que el esposo de Lauren Hashian le deseó lo mejor a todos en el set, pero no sin antes decirles que se centraran en otros devenires narrativos. También agregó que su salida de la saga no afectará a los planes que tiene para Hobbs:

“Estamos trabajando para dar algo realmente único y fresco y sabemos que el estudio está deseando que se lo demos lo antes posible”.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE LA PELEA ENTRE JOHNSON Y DIESEL?

La extensa discordia se inició durante las grabaciones de la octava película de acción, cuando los actores tuvieron distintas diferencias que causaron la renuncia de ‘The Rock’ y lo llevaron a enfocarse en su propia secuela ‘’Hobbs and Shaw’'. Si bien durante la promoción de la cinta las estrellas limaron asperezas, esto duró poco tiempo.

Vin Diesel reveló que la rivalidad surgió cuando él, en su rol de productor, se puso serio y presionó durante el rodaje de dicha entrega para obtener lo mejor de ‘Hobbs’. Esta actitud no habría sido bien recibida por su colega, quien durante la promoción de la película ‘Jungle Cruise’ dijo haberse reído de los comentarios del director de cine.