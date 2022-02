Por qué Evaluna, Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner, no llevan el apellido de su padre en sus documentos

Así como su padre Ricardo Montaner, los tres hijos menores del cantautor argentino han seguido sus pasos en la industria musical, donde se están haciendo un nombre. Mientras que el dúo conformado por Mauricio y Ricky se abren paso con reguetón y pop latino, Evaluna lo hace con música cristiana, demostrando con ello que la sangre artística corre por sus venas.

Si bien, todos se presentan con el apellido del intérprete de “Tan enamorados”; es decir, Mau Montaner, Ricky Montaner y Evaluna Montaner, lo cierto es que de acuerdo a sus documentos, ninguno se llama así, algo que causó extrañeza en los seguidores de todos los artistas.

Ricardo Montaner en compañía de su esposa, hijos y yernos. Captura Instagram

Esto se descubrió luego de que el esposo Stefi Roitman compartió su certificado de matrimonio, ante la insistencia de sus fanáticos, quienes dudaban de la veracidad de su unión, pero grande fue la sorpresa cuando en el acta figuraba como nombre completo: Ricardo Andrés Reglero Rodríguez.

Incluso, hace días, la pareja de Camilo también había señalado que el apellido que lleva no figura en ninguno de los documentos que posee. A raíz de esto, muchos se preguntan, ¿por qué no se apellidan Montaner? A continuación, te lo contamos.

Porqué no tienen el apellido Montaner

Aunque las alarmas se encendieron y algunos pensaban que el cantante de “Me va a extrañar” no era el verdadero padre de los jóvenes artistas, la verdad es que Ricardo Montaner no es su nombre oficial ante los registros correspondientes.

Resulta que el músico, quien tiene cinco décadas de carrera, hizo modificaciones a su nombre original que en sí es Héctor Eduardo Reglero Montaner. Él optó por Ricardo y cambió el orden de sus apellidos para que suene más artístico, y vaya que le funcionó.

Por tanto, los hijos que tuvo con Marlene Rodríguez también decidieron adoptar Montaner, con el cual son más conocidos, aunque en su apellido paterno es en sí Reglero.

Por tanto, los nombres correctos de los cantantes son: Ricardo Andrés Reglero Rodríguez, Mauricio Alberto Reglero Rodríguez y Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez.

Quiénes son y a qué se dedican los cinco hijos de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner es una leyenda viva en la industria musical; y no es para menos, ya que a lo largo de cinco décadas de carrera se ha ganado el cariño y respeto del público internacional. Además de ser el pilar para sus cinco hijos. Conocé a sus consentidos y a qué se dedican:

Alejandro Montaner

Alejandro Montaner, el mayor de los hermanos Captura Instagram

Alejandro es el primogénito de Ricardo Montaner, fruto de su primer matrimonio con Ana Vaz (1975-1986). Si bien nació en Venezuela, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde estudió Administración de Empresas, en Miami. No obstante, con los años se dio cuenta que por sus venas corría la misma sangre musical de su famoso padre.

En 2001, Alejandro lanzó su álbum debut, titulado “Todo lo que tengo”, del que los sencillos ‘Voy a volverte loca’ (N° 10) y ‘Dímelo’ (N° 18) llegaron a la lista Billboard Latin Songs. Además, en 2003, fue nominado a los Premios Lo Nuestro, en la categoría de Artista Pop Nuevo del Año.

Actualmente, Alejandro Montaner trabaja en Sony Music Latin, donde es vicepresidente del Área de Artistas y Repertorios, además de cazatalentos del sello discográfico. Alejandro es muy reservado, hasta el punto de que sus redes sociales son privadas.

Héctor Montaner

El segundo hijo de Ricardo Montaner también siguió sus pasos Captura Instagram

Héctor Montaner también es fruto del primer matrimonio del intérprete de “Me va a extrañar”. Nació el 20 de agosto de 1981 en Maracaibo, Venezuela; aunque actualmente radica en Estados Unidos.

Es autor, compositor y cantante, intérprete del tema “Amor del bueno”. En su canal de YouTube “Héctor Montaner Oficial” subió videos de su trabajo como artista. Él también ha colaborado con artistas como el grupo CNCO o Abraham Mateo.

Ricardo “Ricky” Montaner

El segundo hijo de Ricardo Montaner también siguió sus pasos Captura Instagram

Ricky Montaner es el tercer hijo del cantante, fruto de su segundo matrimonio con la cineasta Marlene Rodríguez Miranda. Él nació el 21 de noviembre de 1990 en Venezuela. Vivió hasta los 10 años en Caracas y luego se mudó a Miami con su familia.

Desde pequeño sabía que deseaba estar en el medio artístico y comenzó a los seis años en el coro de la iglesia hasta que años después se unió a las giras de su padre. Como a su hermano menor Mauricio también le apasionaba la música, ambos crearon el dúo Mau y Ricky el año 2011.

Mauricio Montaner

El segundo hijo de Ricardo Montaner también siguió sus pasos Captura Instagram

Mauricio Montaner es el cuarto hijo del intérprete de “El poder de tu amor”. Nació el 17 de agosto de 1993 en Caracas, Venezuela. Está casado desde el año 2018 con la diseñadora colombiana Sara Escobar.

También comenzó a cantar en el coro de la iglesia cuando apenas tenía 4 años. Al igual que su hermano se unió a la gira de su padre tocando la batería, mientras que Ricky era guitarrista.

Evaluna Montaner

El segundo hijo de Ricardo Montaner también siguió sus pasos. Captura Instagram

Evaluna Montaner es la última hija del artista en Caracas el 7 de agosto de 1997. Es una actriz y cantante venezolana. A los cuatro años partió con su familia a Estados Unidos. De pequeña aprendió piano, arpa y varios tipos de baile. Fue a la escuela The Cushman School en Miami, hasta la edad de 13 años, cuando comenzó a estudiar en casa. Su debut artístico mundial como actriz lo hizo a los 4 años en el video “Si tuviera que elegir”, canción original de su padre Ricardo Montaner.

En agosto de 2009 hizo su debut musical cantando “Only Hope” de Switchfoot en el programa argentino de Susana Giménez. De 2010 a 2012 se unió al elenco de la telenovela juvenil de Nickelodeon Latinoamérica, Grachi. En 2012 su padre la eligió para cantar la balada cristiana “La gloria de Dios”, además de llevarla a las giras de Viajero Frecuente Tour, que dio inicio a su carrera como cantante.

Vivió dos años en Bogotá, Colombia, siendo la conductora del programa Día a día en el segmento de La Voz Colombia. Trabajó en la película “Hot Pursuit” en 2014. Tras ello participó en festivales cristianos con temas propios y covers.

Desde 2019 protagoniza la serie juvenil “Club 57″ de Nickelodeon, filmada en Miami. Al año siguiente, se estrena como directora del video musical de “Titanic”, canción de Kany García en colaboración con Camilo. Se casó con el cantante colombiano Camilo, de quien espera su primer hijo.

Quién es Ricardo Montaner

Ricardo Montaner es uno de los cantautores más celebrados de América Latina, por sus canciones, voz y carisma. Él es el rostro detrás de himnos como “Tan enamorado” y “A dónde va el amor”.

Su nombre completo es Héctor Eduardo Reglero Montaner, quien nació en Avellaneda, Argentina, 8 de septiembre de 1957. Es un cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano.

Ha participado en varios eventos benéficos como el “Venezuela Live Aid” (2019) y “Paz Sin Fronteras” (2008), así como en los programas de televisión La Voz Argentina, La Voz Colombia, La Voz México e Idol Puerto Rico.

Legado musical de Ricardo Montaner

A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos. El pico de su popularidad fue entre los años 1980 y 1990.

Ganador de varios premios musicales, participó varias veces en el Festival de Viña del Mar (Chile), y ganó el Premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2016, siendo nominado en 2014 y 2020.