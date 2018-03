¿Por qué Mario Bautista no pudo presentarse en la Teletón?

Mario Bautista, el intérprete de "No digas nada", sorprendió a su público salvadoreño cuando informó que no podría presentarse en la Teletón este sábado.El joven influencer dijo que tuvo un problema en el aeropuerto por el cual no pudo subir al avión pero no especificó qué. "Tuve un problema por el cual no me dejaron abordar con el pasaporte", expresó en un video en su cuenta oficial de twitter en la que acumula más de dos millones de seguidores."Los amo con todo mi ser y los miro a los ojos y les pido mi más sinceras disculpas", explicó el cantante al final de su video.

Unas palabras para toda la bella gente de El Salvador ❤ Gracias a @TeletonSV por la invitación, pronto estaré en sus bellas tierras ❤ pic.twitter.com/jJWVKDUHjv — Mario Bautista (@mariobautista_) 5 de marzo de 2017