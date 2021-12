¿Por qué Meghan Markle recibe disculpas públicas?

Además de la disculpa, el editor tuvo que pagar unos 599 mil 467 dólares a la duquesa de Sussex. Foto: Instagram

En su publicación de este domingo se imprimió la excusa ordenada por la Justicia de Reino.

“La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online”.

“Tras una audiencia el 19 y 20 de enero de 2021, y otra audiencia el 5 de mayo de 2021, el Tribunal dictó sentencia en favor de la duquesa de Sussex sobre su reclamo por infracción de derechos de autor. El Tribunal determinó que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail Online. Se han acordado soluciones financieras “, se lee en el diario.

El pasado 2 de diciembre la justicia británica dio la razón a Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, al rechazar la apelación presentada por un diario británico, condenado tras publicar una carta que la duquesa envió a su padre.

Markle celebró su victoria y expresó su esperanza de que la decisión cambie la industria de los tabloides.

"Esta es una victoria para mí, pero también para cualquiera que haya tenido miedo de defender lo que es justo", reaccionó la estadounidense en un comunicado.

El editor del Mail on Sunday, el grupo Associated Newspapers Limited (ANL), impugnó ante los Reales Tribunales de Justicia de Londres una condena de febrero por la publicación de una carta de Meghan, "manifiestamente excesiva y, en consecuencia ilegal".

"La apelación será rechazada", dijo el juez el pasado 2 de diciembre al editor del Mail on Sunday. El tribunal "mantiene la decisión según la cual la duquesa podía esperar razonablemente que su vida privada fuera respetada", agregó el tribunal.

Tras la decisión de la Corte, Markle dijo que "lo más importante es que ahora somos colectivamente lo suficientemente valientes como para remodelar una industria sensacionalista que empuja a la gente a ser cruel y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean".

La exactriz, de 40 años, emprendió acciones legales contra ANL, editor del periódico Daily Mail, su versión dominical Mail on Sunday y la web Mail Online, por publicar extractos de una misiva enviada al controvertido Thomas Markle, de 76 años.

La carta fue escrita en agosto de 2018, unos meses después de que Meghan se casara con el príncipe Enrique, nieto de Isabel II. En ella le pedía a su padre que dejara de hacer afirmaciones falsas a la prensa.

El Mail on Sunday fue condenado a informar de su derrota legal en primera página y su editor tuvo que pagar 450 mil libras esterlinas (unos 599 mil 467 dólares) a la duquesa de Sussex.

Pero al comienzo de la vista de apelación, el editor afirmó que la carta en cuestión había sido escrita a sabiendas de que podía publicarse. El Mail on Sunday quiere demostrar que Markle buscaba influir en la opinión pública.

Para apoyar sus argumentos, el Mail on Sunday presentó el testimonio de Jason Knauf, antiguo secretario de comunicaciones de la pareja, instalada ahora en California.

El exasistente dijo que el borrador de la carta se había escrito teniendo en cuenta "la posibilidad de que se filtrara".

Sin embargo, Meghan refutó esta afirmación, diciendo que no creía que su padre iba a filtrar la carta. Era sólo una posibilidad”, dijo.

Los abogados de Meghan negaron que ella tuviera la intención de hacerla pública en algún momento, o que colaborara con los autores de la biografía "Finding Freedom" ("Hacia la libertad"), como aseguró Knauf.

El libro relata el alejamiento de la pareja de la monarquía británica.

Sin embargo, Meghan admitió haber participado en la redacción del libro -lo que ella y su esposo habían negado siempre hasta entonces- y se disculpó por haber inducido a error al tribunal al no especificarlo en primera instancia.

Meghan y Enrique dejaron sus funciones reales en marzo del año pasado. Han emprendido una serie de acciones legales contra los medios de comunicación alegando invasión de la intimidad.