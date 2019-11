¿Por qué William Levy no se ha casado?

Sin duda, William Levy es uno de los actores más guapos del espectáculo. Y si bien no ha estado muy activo recientemente, sus fans siempre tendrán un lugar para él en su corazón. La dueña de su vida, Elizabeth Gutiérrez, no podría estar más feliz a su lado y pese a que no han llegado al altar se muestran muy a gusto en su vida.

La pareja lleva junta hace más de una década, tienen dos hijos en común, Christopher y Kailey, y en sus redes sociales presumen su hermosa vida en pareja.

Pese a que tuvieron sus malos momentos luego de romper por una presunta infidelidad, ahora se encuentran sensacional, sin embargo parece que no llegarán al altar pronto (o más bien nunca) pues en varias ocasiones han mencionado que no necesitan un papel para probar su matrimonio.

En un Facebook Live que realizó para la revista People en Español en el año 2017, el actor advirtió que no son el tipo de personas que se ponen "felices por una boda", además de que es algo que no les llama la atención.



