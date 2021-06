¿Por qué la hermana de Britney Spears guardó silencio estos años sobre la tutela?

Jamie Lynn rompió el silencio este lunes en una serie de videos publicados a través de Instagram Stories, con respecto a las declaraciones de su hermana, Britney Spears, sobre el proceso legal y la petición de poner fin a su tutela después de más de una década.

En la serie de historias, Lynn aclaró que la razón por la que antes no había mencionado nada con relación al tema de su hermana era porque no se sentía con el derecho de hacerlo, ya que ni la misma Spears había hecho declaraciones como las que dio la semana pasada en el juicio.

"La única razón por la que no lo he hecho antes es porque sentí que hasta que mi hermana fuera capaz de hablar por sí misma y decir lo que sentía que tenía que decir públicamente, no era mi lugar o no era lo correcto. Ahora que ella ha hablado muy claramente y ha dicho lo que necesitaba, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que necesito decir".

La hermana de Spears también se dirigió a los fans de Britney, a quienes aseguró que si bien no había mostrado apoyo públicamente a Spears sí lo había hecho en lo íntimo, de hermana a hermana y que siempre apoyaría cualquier cosa que la hiciera feliz.

"No me importa si quiere huir a la selva tropical y tener bebés en medio de la nada o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes", explicó. "No tengo nada que ganar o perder de ninguna manera. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque sólo soy su hermana que sólo se preocupa por su felicidad".

"He tomado una decisión muy consciente de sólo participar en su vida como su hermana, como tía de esos chicos. Tal vez no apoyé de la manera que al público le hubiera gustado que lo hiciera con un hashtag en una plataforma pública, pero les puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag y la seguiré apoyando en adelante”, apuntó la actriz.

El pasado 23 de junio, Britney habló con un la jueza de su caso y pidió que se pusiera fin a su tutela. En esa ocasión, Spears dijo que había sido sometida a numerosas evaluaciones psicológicas, medicamentos y que su padre, Jamie Spears, le había causado muchos traumas con su control desmedido.

La artista afirmó que la obligaban a tomar anticonceptivos y que ella anhela tener un hijo con su actual pareja, por lo que, entre otras razones, quiere que la tutela llegue a su fin.

Finalmente, Jamie Lynn expresó sentirse orgullosa de su hermana por haber dado un gran paso.

"Estoy tan orgullosa de ella por pedir un nuevo consejo como le dije que hiciera hace muchos años. Oh, no en una gran plataforma pública, sino en una conversación personal entre dos hermanas", compartió. "Estoy muy orgullosa de que haya dado ese paso. Si termina la tutela o cualquier otra cosa que quiera hacer para ser feliz, lo apoyo al 100% porque apoyo a mi hermana. Quiero a mi hermana, siempre lo he hecho y siempre lo haré mientras sea feliz. Así que, sigamos rezando. Eso es todo", concluyó.

Britney deberá presentar una petición formal al tribunal solicitando la terminación de la tutela antes de que se puedan tomar los siguientes pasos.