Por qué la separación de Adamari López y Toni Costa no fue sorpresiva, según periodista de espectáculos

Luego de 10 años de relación, Adamari López y el bailarín Toni Costa pusieron fin a su matrimonio, y desde que se conoció la noticia en mayo de 2021, mucho se ha dicho sobre las posibles razones de su separación, incluso se han revelado algunos detalles íntimos sobre lo que fue su relación. ¿Por ejemplo? Jomari Goyso compartió un interesante dato sobre el caso.

En principio, la misma presentadora puertorriqueña compartió la noticia de su distanciamiento a través de un comunicado de prensa.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí”.

Si bien el suceso sorprendió a la mayoría, hubo una persona que presentía un ligero distanciamiento entre los esposos, desde hace unos meses atrás. Se trata del periodista y escritor español Jomari Goyso, quien comentó la importante anécdota con su público.

¿QUÉ DIJO JOMARI GOYSO?

Durante la emisión del último episodio de su podcast ‘Sin Rodeo’, el experto en moda y belleza de 39 años, contó que la noticia del divorcio de Adamari y Toni no le sorprendió tanto. Goyso comentó que en una oportunidad le preguntó al bailarín sobre su aún esposa, a lo que este respondió algo que lo dejó pensando.

“A mí no me sorprendió tanto porque yo he conocido un poco a Toni, bueno conozco a los dos y me caen muy bien, pero trabajé con Toni en Mira quién baila, lo vi varias veces y como que cuando le preguntaba qué tal está Adamari como que contestaba medio seco. No, no seco, pero contestaciones…”, comentó el también conductor de ’' Sal y pimienta’'.



¿QUÉ DIJO TONI COSTA?

Según Yomari, que tiene más de 2 millones de fans en Instagram, la forma en la que su compatriota reaccionaba a las preguntas era una actitud sospechosa, que con el tiempo pudo confirmar:

“Cuando escuché que se habían separado no sé dije ah bueno mira, entonces por eso cuando le preguntaba qué tal está Adamari eran más contestaciones [de] ‘bien, bien, ella está bien’, como que no quería entrar”.

Tras confirmarse el divorcio, el autor del libro ‘Desnudo’ entiende que probablemente en ese momento la relación de la pareja se encontraba desgastada o quizá extinta, de ahí el motivo de las respuestas cortantes del español.



¿QUÉ NO LE GUSTA DE SU CUERPO A ADAMARI LÓPEZ?

A raíz del video en que se le ve con sus canas, fiel a su estilo y con total sinceridad, Adamari López decidió mostrar qué tiene que hacer cada cierto tiempo para disimular eso que si bien no es nada del otro mundo, a sus 50 años, reconoce que cada vez tiene más y le gustan menos. Son un “tormento”, dice.

“Estos destellos de luz no me dejaban vivir porque ellos quieren salir con más frecuencia de lo que a mí me gustaría que salieran”, empieza en el video junto a su estilista.

Se trata de las canas, o como su estilita las define, destellos de luz. “Me tienen loca”, expresó con sentido de humor. “Yo no sé a ustedes, pero a mí me molestan bastante”, prosiguió divertida mientras se las tapaban.

“Él está atacando bastante de los destellos de luz”, dijo entre risas junto a su peluquero de confianza. “Yo he estado buscando soluciones e ideas para ver si más adelante puedo hacerme algún cambio de look, de un poquito de color o de destellos”, explicó la conductora del matutino “Hoy”.

La mamá de Alaïa promete dar sorpresas. “Es momento de hacer un cambio”, concluyó. Y ¡acepta ideas de sus seguidores!