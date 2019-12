¿Por qué terminó la relación de Belinda y Criss Angel?

En septiembre de 2018 Belinda y Criss Angel se separaron. La noticia vino de la boca de la cantante quien confirmó que estaba nuevamente soltera sin explicar porqué pusieron fin a su intenso romance.

Se dijo que el mago le había sido infiel a la cantante con nada menos que su ex y madre de su hijo, con quien regresó poco después de haber terminado su relación con la intérprete de "Luz sin gravedad".

Si bien parecía al principio que la relación había finalizado cordialmente, el mago insinuó en más de una ocasión que la cantante era una "interesada", además de que quiso dar a entender que ella había sido la infiel en la relación.

Belinda supo responder de la mejor forma, pues evitó seguir el juego y no dio declaraciones al respecto de los mensajes de su ex. "No tengo nada malo que decir de nadie, soy una dama", aseguró ante los medios. Acción que aplaudieron sus fanáticos.

Ahora, Criss Angel y Shaunyl Benson enfrentan un doloroso momento luego de que la leucemia, enfermedad que el niño padece desde los 3 años, le regresó a su pequeño, por lo que tendrá que ingresar nuevamente a sus tratamientos y pasar por un tedioso proceso para su recuperación.

Belinda por su parte disfruta de su soltería, la última vez que se le relacionó con alguien fue con el cantante Lupillo Rivera, romance que ocultaron durante mucho tiempo y que recientemente salieron a la luz sus detalles.



