Por si te intriga el bronceado de Donald Trump...

Por si acaso te intriga el bronceado naranja de Donald Trump, queremos darte a conocer algunos datos curiosos que recogió elinsurgente.mx en una publicación de hace unos meses.La publicación tiene ya su tiempo en línea, pero las bromas sobre el excesivo bronceado del presidente de los Estados Unidos no pasan de moda, sobre todo en estos días en los cuales nuevamente se ha hecho viral la parodia que Meryl Streep hizo de su persona para una gala benéfica. Así que creemos que lo siguiente podría interesarte:1. Son dos mezclas las que utilizaba el republicano en cada una de sus apariciones ante el partido. Estas eran preparadas por Jason Kelly, el "make up artist" de los Republicanos.2. Trump no utiliza solamente camas de bronceado, también se sirve del spray.3. Para Streep fue todo un reto personificarlo en el musical "Kiss me, Kate". Apareció frente al público con peluca rubia, un abultado estómago y la cara pintada de color naranja.4. Los parches hiperpigmentados alrededor de sus ojos se deben a que utiliza googles en la cámara de bronceado.5. Varias figuras públicas ya se han burlado de este tema, entre ellas, el senador Marco Rubio, quien dijo abiertamente que Trump tiene el peor bronceado que ha visto.6. Hay tutoriales en internet para broncearse como él.7. Es comparado con Walter Mercado cuando no se broncea.8. El libro "A Child's First Book of Trump" lo describe como un "monstruo naranja brillante".9. Lo que ya todos sabemos: es adicto a los rayos UVA.