Por un beso, exhiben a "El Buki" 14 años después

Jacqueline González, una exparticipante de "La Academia", fue cuestionada, criticada y mal calificada durante su participación en el reality en 2008 por confesar que Marco Antonio Solís, "El Buki", le pidió un beso.

En 2008, durante su actuación en el programa, la exacadémica contó que el cantautor presuntamente la acosó cuando era joven, con la promesa de lanzar su disco, y en su momento los jueces del programa desacreditaron por haber hecho esas declaraciones.

Un video, que ha sido compartido en redes sociales, muestra cuando la exacadémica, durante el reality televisivo, se acercó con el director Héctor Martínez, y le platicó que la canción “Si no te hubieras ido”, de la autoría de "El Buki", le traía malos recuerdos.

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: 'me dieron falsas esperanzas' y esperé y nunca pasó nada”, dijo.

Tras profundizar sobre el tema, el director de "La Academia" le preguntó si había sufrido un tipo de abuso por parte del cantante, y la joven confesó que le pidió un beso cuando ingirió alcohol, porque decía que "era Dios".

"No quiero ponerlo así (como un abuso) porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: '¡Yo soy Dios!', y entonces me dijo 'dame un beso'", señaló Jacqueline.

Jackie, como le decían a la participante, finalizó expresando su odio y resentimiento al cantante por haberse aprovechado de sus sueños.

"Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años".

No encontraba este twt y subiré vídeo de esto siempre estaré del lado de las víctimas. Aquí no hay SI ES VERDAD O NO ? Debemos darle voz a esos tantos y tantas que se atreven a alzar la voz @JorgeCarbajalOf #MarcoAntonioSolis pic.twitter.com/3Yc0W2IP8v — JUANGABRIELA JACKSON �� (@YoZhoy) March 12, 2022

Tras las declaraciones de la concursante, no le cambiaron la canción “Si no te hubieras ido”, y tuvo que seguir preparándola para su presentación ante los jueces,

Enrique Guzmán, Raúl Quintanilla, Lisset y Arturo López Gavito, quienes el día del concierto defendieron a "El Buki" al dar su crítica.

Primero Enrique Guzmán, aunque no aprobó la interpretación de la concursante, trató de animarla, y le recomendó que no tenía que depender de nadie más para cumplir sus sueños. Además, le pidió respeto para su amigo Marco Antonio.

“Marco Antonio Solís y yo somos amigos, pero no empecé con él, no sé con quién empecé, nunca recurrí a nadie, es lo mismo que tienes que hacer tú, si tú sacrificas tres años de tu vida por promesas que te hizo Marco y no las cumple, la que tiene que hacer el esfuerzo eres tú.

"Me parece que no debes ver para atrás y soltar recuerdos que te quedaron, hoy estas en 'La Academia', que faltó de Marco para ti, ahora a Marco hay que tenerle mucho respeto, es un gran amigo y un gran compositor, y tanto es así que hoy cantaste una canción de él, no seas cobarde y dile aquí está tu canción, mira como la canto yo y demuéstraselo”, dijo Guzmán.

Mientras que la cantante Lisset, al contrario de Guzmán, sí aprobó su interpretación, pero le dijo que tuviera cuidado con lo que decía y citó al intérprete de “Más que tú amigo”, “Mi eterno amor secreto” y muchos más, en algunas de sus enseñanzas de vida.

"Creo que esto es un aprendizaje para toda la gente que empieza, el mismo Marco Antonio lo dijo, los sueños las ilusiones, tu carrera, tu vida misma depende de ti, de nadie más, es tuya, te voy a dar un consejo, cuidado con lo que dices, en donde lo dices, como lo dices y con quien lo dices, para la vida, hoy hiciste una buena Interpretación”, señaló la cantante.

Por su lado, Arturo López Gavito reprobó los señalamientos de la concursante hacia "uno de los compositores más importantes de México" y le exaltó que perdió su credibilidad y la reprobó para seguir avanzando en el concurso.

"Mira la mitad de un artista tiene que ver con lo que es ante las cámaras abajo de un escenario, los comentarios a una figura de ese tamaño, para vivir un momento televisivo de fama efímera, hacen que yo esta noche haya perdido la credibilidad en ti”, enfatizó.

Por su lado, Marco Antonio Solís que fue entrevistado para ese programa, comentó en su momento:

"La conozco, tiene talento, ojalá que le vaya bien, mucha suerte a todos y que no abandonen sus sueños", mencionó El Buki sin entrar en detalles.