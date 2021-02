Porno, drogas, sexo y muerte, así ha sido el andar musical de Marilyn Manson

No es raro ni es la primera vez que Marilyn Manson está envuelto en un escándalo. Desde sus inicios, la polémica ha sido parte fundamental de su carrera artística debido a que siempre ha tratado de ir contra la corriente de los convencionalismos sociales.

A continuación, hacemos un breve recorrido de algunas controversias que han acompañado a cada uno de sus discos.

Haciendo honor a estrellas de pop y asesinos seriales

Cuando Brian Hugh Warner (su nombre real) formó su banda, decidió que cada integrante se presentara bajo un seudónimo, para ello, cada uno de los integrantes escogió el nombre de un artista famoso y el apellido de un asesino serial, así nació Marilyn Manson en honor a Marilyn Monroe y Charles Manson y con ello, el nombre de su banda, Marilyn Manson & The Spooky Kids.

¿Intercambio de pornografía?

Tras haber lanzado su primer disco, Portrait of an American family, la banda creó un club de fans para interactuar e intercambiar material con sus seguidores, hasta que una madre de familia les llamó por teléfono, acusándolos de que lo que enviaban era material pornográfico y los amenazó de que si continuaban haciéndolo tomaría acción legal. Como protesta, la banda incluyó la llamada en un track oculto al final de su canción “Misery machine”.

“Quiero a mi hijo fuera de sus contactos, he contactado a los oficiales de policía por el material pornográfico que he recibido en mi mail, mi siguiente paso será mi abogado, no quiero que me contacten de nuevo, ni recibir nada en mi dirección…”, se escucha decir a la supuesta madre de uno de sus seguidores.

Aunque el disco fue criticado por su contenido, vendió más de 500 mil copias sólo en Estados Unidos y aproximadamente 2 millones y medio a nivel mundial durante su lanzamiento.

La gente es hermosa

En 1996, Manson lanzó su exitoso álbum Antichrist superstar, del cual se desprendió su éxito “The beautiful people”, que hace una fuerte crítica a los ricos que menosprecian a los pobres, así como a las cuestiones religiosas, que de manera inmediata se volvió controversial.

En 16 canciones, intentó publicar una biografía de la forma en cómo veía el mundo, sin pelos en la lengua, y su video de “The beautiful people” fue señalado por los críticos como algo horroroso. Pese a toda la controversia, el álbum alcanzó los primeros lugares de popularidad y vendió más de 7 millones y medio de copias alrededor del mundo y ganó tres certificaciones de oro en Argentina, Australia y México.

Abuso de drogas, sexo y muerte a John F. Kennedy

El estadounidense presentó su tercer álbum, Mechanical animals, en el que provocó a la sociedad al abordar algunos temas que para la década de los 90 eran tabúes, como el cambio de sexo.

Con influencia de David Bowie, el cantante escandalizó al transformase en un ser andrógino y ponerse senos y desaparecer su partes privadas, una imagen que utilizó para la portada del disco.

El disco hablaba sobre el abuso de las drogas, sin importar la ilegalidad de ellas, como en “I don't like the drugs (but the drugs like me)”, que si bien era una crítica por el consumo de ellas y la falta de acción de las autoridades, sus detractores no lo tomaron así y lo acusaron de estar animando a los jóvenes a drogarse.

Por si fuera poco, a su manera recreó el asesinato de John F. Kennedy en 1963, en su canción “Coma white”, que a muchos críticos les pareció una falta de respeto.

Aunque el disco fue atacado por muchos, superó en ventas a los dos primeros, con más de 8 millones de copias alrededor del mundo durante su lanzamiento.

Masacre en Columbine, todo se sale de control

En 1999, Estados Unidos sucumbió ante el terror después de que dos estudiantes de último grado de la Escuela Secundaria de Columbine, en Colorado, entraron con armas de fuego a las instalaciones escolares y empezaron a disparas a sus compañeros.

El ataque, que incluyó casi 100 artefactos explosivos y una bomba casera, terminó con la muerte de 12 estudiantes, un profesor y más de 20 personas heridas.

Fue la primera vez que sucedía un hecho de tal magnitud en el país y encendió las alertas sobre el permiso de la venta de armas de fuego, sobre todo, la facilidad que tenían los niños de obtener una.

El escándalo se politizó y entre los dimes y diretes entre políticos, críticos, grupos sociales de ultra derecha, grupos religiosos y la búsqueda de chivos expiatorios, apareció el nombre de Marilyn Manson, a quien apuntaron como el principal responsable, dejando a un lado a los verdaderos asesinos Eric Harris y Dylan Klebold, quienes resguardaron durante un año en sus propias habitaciones armas de fuego, cuchillos y bombas sin que sus padres se dieran cuenta; todos empezaron a apuntar a Manson como el culpable de influenciar a los jóvenes a cometer la masacre con su música.

Principalmente los grupos religiosos, fueron los que protestaron en contra del cantante. Durante sus conciertos, se manifestabas afuera de los foros para tratar de sabotearlos. Al final, lo convirtieron en el enemigo número uno del estado de Colorado. Si bien, atacaron a otras personas, películas y programas de televisión, Manson fue el más afectado.

“Creo que me escogieron porque es fácil arrojar mi cara en frente de la televisión, porque al final soy el niño al que temen, porque yo represento todo lo que el mundo tiene miedo, porque hago y digo lo que quiero…”, comentó Manson en el documental de Michael Moore, "Bowling for Columbine".

Después de que todo se apaciguó, el cantautor escribió “The Nobodies”, como protesta a lo sucedido.

Nace el anticristo, Manson vs la Iglesia

Tras el escándalo de Columbine, durante el 2000 Marilyn Manson hace una crítica directa y desafía a la Iglesia en su disco Holy Wood (In the shadow of the valley of death), empezando por la portada, en donde se ve al cantante haciendo una apología a la crucifixión de Cristo, él mismo aparece crucificado y sin mandíbula.

Tras haber estudiado en escuelas católicas, el músico ha señalado continuamente en diferentes entrevistas que su intención era exaltar lo que realmente sucede con la religión, como el dominio que ejerce sobre las masas.

Entre las canciones más controversiales, pero que al mismo tiempo fueron un gran éxito y ocuparon los primeros lugares de popularidad, están “The fight song”, “Disposable teens”, y “Lamb of gog”, vendiendo más de 9 millones de discos alrededor del mundo.

Las giras llenas de sangre, sexo y Biblias rotas

El músico también ha sido señalado por ser uno de los más excéntricos a la hora de realizar conciertos, y es que dentro de sus performances, además de su imagen andrógina, aparece semi desnudo o convertido en sacerdote; también acostumbra hacerse cortes en el cuerpo, destrozar Biblias en el escenario y, en ocasiones, se orina o simula actos sexuales, entre muchas cosas contarias a lo "políticamente correcto".

En varias entrevistas, Manson ha explicado que lo hace como una crítica hacia la sociedad.

Evan Rachel Wood vs Manson

Después de su fallido matrimonio con la actriz Dita Von Teese, Manson encontró nuevamente el amor con Evan Rachel Wood cuando ella tenía 19 años de edad y él 38, lo que acaparó la atención por su diferencia de edad. Además, volvió a escandalizar a muchos cuando la actriz apareció en su video "Heart-Shaped Glasses", en donde simulan tener relaciones sexuales. La pareja rompió su noviazgo en 2010.

Después de 10 años, la actriz acusó al cantante a través de su cuenta de Instagram de haberle ocasionado abuso de “manera horrible” durante varios años, desde que ella era adolescente.

Manson, el ídolo de muchos

Con 11 discos en su carrera, Manson ha vendido más de 50 millones de copias alrededor del mundo. En la actualidad, más de 5 millones de personas lo escuchan en la plataforma de Spotify.

Su éxito, “The beautiful people”, cuenta con más de 200 millones de reproducciones en YouTube, mientras que “Sweet dreams”, sobrepasa los 170 millones.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, tiene un patrimonio de más de 10 millones de dólares.