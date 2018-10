Portman aboga por la igualdad de género

La actriz Natalie Portman tiene un compromiso muy grande por la lucha de la igualdad de género. El discurso dado en los Variety Power of Women recibió miles de elogios porque expone la batalla por la paridad de género en la industria del cine y en otros sectores laborales.

La ganadora del Óscar (2011) también habló sobre la igualdad de oportunidades laborales, la violencia machista y le envió un duro mensaje al productor Harvey Weinstein.

La psicóloga de profesión manifestó que ella nunca ha trabajado en algún proyecto en los que existiera violencia contra las mujeres y que ha donado dinero para el movimiento Time's Up para impulsar la contratación de tres mujeres en puestos importantes que son mayormente ocupados por hombres.

La actriz de "Cisne negro" habló en contra del productor Harvey Weinstein, cuyo caso fue el que dio origen a Me Too y Time's Up. Ella manifestó que le parecía lamentable que el fiscal de Manhattan desestimara las acusaciones en el caso en contra del creador de Miramax. La actriz israelí indicó que en la industria audiovisual solo el 11 % de las 250 películas más importantes de 2017 fueron "dirigidas por mujeres".