Premios Emmy: ¿Quién será el triunfador?

En la era de la televisión en demasía, es realmente un honor el sólo ser nominado. "Game of Thrones", "Veep" y "When They See Us" se perfilan como favoritos para la gala de Premios Emmy del domingo. Pero, ¿quién debería ganar? "Game of Thrones" ha dominado los Emmy con el formidable poder de, digamos, un dragón lanzando fuego. Lo mismo se puede decir de "Veep", pero imaginen en vez a una política feroz.

Los periodistas de AP Lynn Elber (E) y Mark Kennedy (K) comparten sus selecciones predilectas y pronostican quién triunfará en las principales categorías de esta ceremonia que reconoce a los mejor en la industria de la televisión y que se transmitirá desde el Teatro Nokia, Los Ángeles.

Serie de drama

E: Debería ganar: "Pose". Un abrazo opulento y perspicaz sobre la escena de baile LGBTQ del siglo XX lo merece.

Ganará: "Game of Thrones" (GOT). El trascendental programa que le dio a la TV una barrida cinematográfica recibirá su gran adiós, pese a las críticas que recibió su temporada final.

K: Debería ganar: "Pose", una mirada amorosa a un mundo que nunca había sido celebrado en la TV, protagonizado por el elenco LGBTQ más grande que se haya visto para una serie con guion.

Ganará: "Pose" se mide con la gigante "Game of Thrones", que desató parodias y homenajes, memes y publicidad en talk shows. Hasta el presidente trató de usar su lema "El invierno se acerca".

Serie de comedia

E: Debería ganar: "Fleabag". Con un abandono sexual y disfunción emocional impactantes es absolutamente anti-americana. ¡Tres hurras para la invasión británica!

Ganará: "Veep". La ganadora de tres premios de tres no será vencida en su último hurra, en especial con la política haciendo furor.

K: Debería ganar: La segunda temporada de "Fleabag" -con una mujer que lucha contra sus sentimientos por un cura- y el debut de "Russian Doll" -en la que una neoyorquina revive una y otra vez la noche de su 36to cumpleaños- son merecedoras por sus guiones y originalidad.

Ganará: "Veep", la apuesta más segura y popular. Pero los votantes del Emmy podrían aprender a lamentar esta decisión tan predecible.

Actor, serie de drama

E: Debería ganar: Billy Porter, "Pose". La interpretación del actor ganador del Tony -por momentos estridente, tierna y valiente -es el ancla de este drama en expansión.

Ganará: Billy Porter. Encontró el papel que se merecía y recibirá el premio que se ganó.

K: Debería ganar: Sí, sí, sí. Porter siempre es lo mejor en lo que sea que aparece y es verdaderamente feroz en "Pose". Pero, ¿lo vio suficiente gente?

Ganará: Kit Harington, impulsado por la ola de nostalgia de "Game of Thrones", le dará un adiós caballeroso a Jon Snow al recibir una estatuilla.

Actriz, serie de drama

E: Debería ganar: Sandra Oh, "Killing Eve". Ofrece una interpretación magistral de vulnerabilidad y, para consternación de su personaje, brutalidad.

Ganará: Sandra Oh. Será un reconocimiento merecido e histórico para la primera actriz asiática que reciba el premio a la mejor actriz.

K: Debería ganar: Sandra Oh en "Killing Eve": Jodie Comer. No ha recibido, criminalmente, el reconocimiento por su especial asesina.

Ganará: Sandra Oh. En especial porque no estará Claire Foy ("The Crown") para arruinarle la noche.