Premios Emmy: la contienda continúa

Parecía lejano, pero la ceremonia que premia a lo mejor del entretenimiento por televisión, se rehúsa a ser callada. Ayer se dieron a conocer todos los nominados y con ello también comenzó la cuenta regresiva. Los premios Emmy 2020 que se entregarían el 20 de septiembre de forma virtual por la crisis sanitaria de coronavirus. La ceremonia será transmitida por la cadena ABC y tendrá a Jimmy Kimmel como anfitrión.

"Watchmen", envuelta en la mitología de superhéroes y basada en el racismo del mundo real, recibió 26 nominaciones a los premios Emmy.

La serie, que capturó la inquietud en los Estados Unidos durante los choques raciales en medio de la pandemia, fue postulada a mejor serie limitada y recibió menciones para miembros de su elenco.

King fue parte de un grupo de vanguardia de actores de color que mostraron que los votantes de la academia televisiva prestaron atención a los llamados de cambio.

Mientras tanto, la comedia de Amazon "The Marvelous Mrs. Maisel" fue la segunda con mayor número de nominaciones, 20, seguida de "Ozark" de Netflix, con 18.

"Este año, también fuimos testigo de una de las peleas por la justicia social más grandes de la historia. Y es nuestro deber usar este medio para el cambio", dijo Frank Scherma, presidente y director ejecutivo de la Academia de la Televisión. Las nominaciones fueron presentadas en internet por Leslie Jones Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany .

A mejor serie de comedia son: "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "The Good Place", "Insecure", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Schitt’s Creek", y "What We Do in the Shadows".

Las candidatas a mejor serie de drama: "Better Call Saul", "The Crown", "Killing Eve", "The Handmaid’s Tale", "The Mandalorian", "Ozark", "Stranger Things" y "Succession".

Por el premio a la mejor actriz en una serie de drama compiten Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark"), Sandra Oh ("Killing Eve") y Zendaya ("Euphoria"). Por otra parte, "The Mandalorian" de Disney+, quizás gracias a Baby Yoda, dio una sorpresa al recibir 15 nominaciones, la mayoría en apartados técnicos.