Premios Oscar 2017: “Moonlight” conquistó la "Ciudad de las estrellas"

El día ha llegado y el mundo del cine celebra su fiesta más grande. La 89° entrega de los Premios Oscar 2017 ha comenzado en este momento, con la llegada de los principales protagonistas en la "Alfombra Roja". Algunos de los nombres más sonados y principales contendientes a las categorías primarias han hecho su ingreso al Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.Al ritmo de "Can't Stop The Feelling" de Justin Timberlake y tema principal de la película "Trolls", la entrega de los Premios Oscar 2017 ha comenzado en punto de las 7:30 de la noche, hora de El Salvador. Durante la presentación, Timberlake saltó del escenario y puso a cantar a toda la audiencia con el pegajoso ritmo de este tema.Tras esto, Jimmy Kimmel hizo su entrada en escena con una broma hacia Timberlake al decirle que, con actuaciones como esta, "es probable que te dejen volver a N'Sync".Tras la presentación de Kimmel, los Oscares mostraron a sus nominados en las principales categorías y proceden ahora al anuncio de los primeros ganadores. En la categoría de "Mejor Actor de Reparto", la estatuilla dorada fue para Mahershala Ali, por la película "MoonLight", siendo la primera gran candidata al premio mayor en recibir una estatuilla en su reparto."Gracias a todos por este apoyo. Es un don poder trabajar con todo el elenco. Gracias a la Academia y quiero agradecerle a mi esposa, quién está en el último trimestre de embarazo. Ella es el soldado en este proceso. Paz y bendiciones", expresó el actor al momento de recibir su premio.El segundo premio en ser entregado fue el Premio Oscar a "Mejor Maquillaje y Peluquería", el cual fue para Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y C. Nelson por la película "Suicide Squad". Por su parte, el premio a "Mejor Vestuario" fue para Colleen Atwood, por la película "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos".Las tres protagonistas de "Hidden Figures", otra de las nominadas a mejor película, hicieron su aparición para dar el premio a "Mejor Documental", el cual fue para "O.J.: Made In America", de Ezra Edelman y Caroline Waterlow. Continuando con la premiación, "Hacksaw Ridge" dio su primer golpe y consiguió el Oscar a "Mejor Mezcla de Sonido", ganándole la primera estatuilla a "La La Land" y comenzado la competencia seria de la noche.Posteriormente, llegó el momento de entregar el premio a "Mejor Actriz de Reparto", otro de los premios más importantes de la noche, el cual fue para Viola Davis por la película "Fences", logrando ganar todos los premios de esta temporada, luego de conquistar el "Golden Globes", el premio "SAG" y, ahora, conseguir su estatuilla del Oscar de la Academia.El Oscar a "Mejor Película en Lengua Extranjera" fue para "El viajante", de Asghar Farhadi, quien no se hizo presente a la gala de premiación como medida de protesta contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. "Siento no poder estar aquí esta noche. Mi ausencia tiene que ver con el respeto que siento por la gente de mi país y la de los otros seis que han sufrido una falta de respeto al ser impedidos entrar en EE UU. Así se divide el mundo. Los directores de cine pueden crear empatía y unir", fue el mensaje que se leyó a petición de Farhadi durante la premiación.Gael García Bernal se hizo presente en representación latina para entregar el premio a "Mejor Cortometraje Animado", el cual fue para "Piper", de Allan Barillaro y Marc Sondheimer. Luego, se conoció la ganadora del Oscar a "Mejor Película Animada", donde la gran ganadora fue "Zootopia", siendo la reina de las animaciones en esta noche.Tras la victoria de la ciudad de los animales sobre la aventurera hawaiana, se conoció al ganador al Oscar a "Mejor Diseño de Producción", el cual fue para la película "La La Land", consiguiendo su primer estatuilla de la noche y calentando la lucha entre el musical y la cinta de Mel Gibson, "Hacksaw Ridge".El Oscar a "Mejores Efectos Especiales" fue para "El Libro de la Selva", la película que logró que 800 animadores trabajaran día y noche para alcanzar el magistal concepto de los efectos especiales dentro de la película. Por su parte, el galardón a "Mejor Edición" fue para "Hacksaw Ridge", quien va tomando la delantera en su particular enfrentamiento con "La La Land" y toma su segunda estatuilla de la noche.La categoría de "Mejor Cinematografía y Fotografía", la estatuilla dorada fue para "La La Land", igualando los dos galardones de "Hacksaw Ridge" y dejando la contienda de la noche en estos dos grandes proyectos del cine.La premiación continuó con la categoría de "Mejor Banda Sonora Original", la cual fue para la película "La La Land", con el director musical "Justin Hurwitz", dándole la ventaja al musical por encima de la cinta de guerra "Hacksaw Ridge". Además, el premio a "Mejor Canción Original" fue para "La La Land" nuevamente, por la canción "City Of Stars", siempre obra de Justin Hurwitz.Continuando conla premiación, el Oscar a "Mejor Guion Original" fue para "Manchester By The Sea", del guionista Kenneth Lonnergan, y el de "Mejor Guion Adaptado" fue para "Moonlight", del guionista Barry Jenkins.Entradas las 10:45 de la noche, hora salvadoreña, la 89° entrega del Premio Oscar 2017 llegó el momento de conocer al "Mejor Directo", el cual fue para Damien Chazelle , director de "La La Land". De esta forma, con 32 años de edad, se convirtió en el más joven en conquistar la presea de mejor director, superando a grandes figuras como Mel Gibson y ganándole la partida a "Hacksaw Ridge", su principal competidora.Continuando con las categorías principales, la belleza de Brie Larson llenó el escenario para entregar el premio a "Mejor Actor", el cual fue para Casey Affleck, quien logra imponerse a Denzel Washington, quien había ganado el premio del Sindicato de Actores (SAG) y poniendo fin a la batalla por este premio, una de las que más polémicas ha generado.Por su parte, el Oscar a "Mejor Actriz" fue para Emma Stone, por la película "La La Land", venciendo a las dos grandes favoritas: Meryl Streep y Natalie Portman, las cuales, según la crítica, eran las más indicadas para llevarse la estuatilla.Y llegó el momento más esperado de la noche. Tras una competencia dura entre "Hacksaw Ridge" y "La La Land", poco a poco, durante la noche, el musical fue imponiéndose, al punto de llevarse dos de las más grandes categorías gracias a su director, Damien Chazelle, y a Emma Stone, su protagonista principal.Fue así como, respondiendo a los pronósticos, "Moonlight" se coronó con el Premio Oscar a "Mejor Película", siendo todo su elenco el que pasar a recoger su reconocimiento en esta noche de premios del cine y las artes. El premio se entregó con un toque de sarcasmo y confusión, recordando a lo de Miss Universo 2016 y anunciando a "La La Land" en un primer momento, pero reiterando que fue "Moolinght" la mejor película.