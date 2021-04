Premios Oscar 2021. Un guiño para la diversidad

Una gala que desde el inicio prometía ser algo diferente se vivió la noche del domingo. Desde el menor número de invitados (170, cuando en la normalidad son más de tres mil) pasando por el cambio de locación habitual: el Dolby Theatre a la Union Station hasta conseguir el mayor número de nominados "de color" en su historia; pero todo quedó ahí, en buenas inteciones para muchos, pues al final, los "de color" no arrasaron como se deseaba.

Según EFE, los productores habían prometido una ceremonia que sería una película en directo, pero el único momento cinematográfico en sus casi cuatro horas de emisión fue el largo plano secuencia de Regina King entrando y su oportunidad para ser escuchada: "Ha sido un año tremendo y todavía estamos metidos en esto... Estamos de luto por la pérdida de tantos, y para ser honesta si las cosas hubieran sido diferentes la semana pasada en Minneapolis, quizá habría cambiado mis tacones por botas de marcha".

Pero a medida avanzaba la entrega, la ilusión crecía, más cuando Daniel Kaluuya ganó el Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en "Judas and the Black Messiah" o cuando a sus 73 años de edad, Youn Yuh-jung, la enérgica abuela de "Minari" ganó su estatuilla como Mejor Actriz de Reparto en uno de los momentos de mayor espontaneidad. Otra pincelada de diversidad se dio cuando el español Sergio López-Rivera ganó el Óscar al mejor maquillaje por su trabajo en "Ma Rainey's Black Bottom" y que al subir al escenario cedió el turno de palabra a sus compañeras, Mia Neal y Jamika Wilson, que se convirtieron en las primeras mujeres de color que ganan este premio en toda la historia de los galardones.

Otro de los momentos más significativos, fue con la compositora, Diane Warren quien pidió a Laura Pausini tradujera e interpretara la canción en italiano "Io si" (Seen) para la película "The Life Ahead" y, de esta manera compitiera en la categoría a Mejor Canción Original. Pausini no ganó, ni tampoco Warren consiguió ganar el Óscar, por doceava ocasión. El Óscar fue para H.E.R. por su canción "Fight for You" de la cinta "Judas and the Black Messiah".

Ya, en la recta final, "Nomadland" de Chloé Zhao se llevó el Óscar a la mejor película y su realizadora hizo historia como la segunda mujer en recibir el premio al mejor guion en los 93 años de los Premios de la Academia, y la primera mujer "no blanca".

La única ganadora había sido Kathryn Bigelow, hace 11 años, por "The Hurt Locker". También, muchos esparaban que Viola Davis ganara por "Ma Rainey's Black Bottom", pero se veía venir que Frances McDormand se lo arrebaría por su papel en "Nomadland". Al igual que, sorpresivante, Anthony Hopkins se llevó el Óscar a Mejor Actor por su papel en "The Father" y no -de manera póstuma, el fallecido Chadwick Boseman por su trabajo en "Ma Rainey’s Black Bottom".

Tres décadas después de recibir un Oscar por su escalofriante e inolvidable papel del asesino en serie Hannibal Lecter, Hopkins obtuvo su segundo Óscar, convirtiéndose así en el actor más longevo en ganarlo, lugar que ocupaba Christopher Plummer, quien lo ganó a los 82 años por la película de 2010 "Beginners".

Mejor actor

Anthony Hopkins

Aunque no era el favorito para ganar la categoría, Hopkins fue aplaudido por lo asistentes. El actor no asistió a la gala, pero ayer agradeció en un video.

Mejor actriz

Frances McDormand

La actriz pidió a la gente que tratara de ver su película y otras en la gran pantalla con una inusual manera: un aullido.

Glenn Close y su momento de la noche

No ganó, pero sí bailó

Glenn Close perdió el Ócar por octava vez pero esa circunstancia no le produjo ninguna decepción ya que no dudó en brindar la mejor actuación de la noche con un perreo improvisado al ritmo de “Da Butt”, de la película “School Daze”, dirigida por Spike Lee, durante una sesión de preguntas sobre canciones de películas y si las mencionadas fueron candidatas al Óscar, ganadoras o ninguna de esas opciones.