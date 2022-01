Premios SAG anuncia nominados

Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck recibieron nominaciones individuales para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), mientras que "Belfast" y "CODA" obtuvieron candidaturas al máximo honor del gremio, el de mejor elenco.

Junto con "Belfast" y "CODA", compiten por el SAG al mejor elenco "La casa Gucci", "No miren arriba" y "Rey Richard: Una familia ganadora".

Los nominados a mejor actor son Will Smith por "King Richard", Cumberbatch, Denzel Washington por "La tragedia de Macbeth", Andrew Garfield por "Tick, Tick ... Boom!" y Javier Bardem por "Being the Ricardos".

Por el premio a la mejor actriz compiten Lady Gaga por "House of Gucci", Jessica Chastain por "Los ojos de Tammy Faye", Olivia Colman por "La niña perdida", Nicole Kidman por "Being the Ricardos" y Jennifer Hudson por "Respect".

La 28va entrega anual de los Premios SAG será el 27 de febrero y se transmitirá por las cadenas TNT y TBS.