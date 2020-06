Presenta su reciente colaboración con René Alonso

A principios de este mes, el artista migueleño Marito Rivera regresó a El Salvador tras permanecer varios días varado en Houston, Texas, Estados Unidos junto a otros miembros de su agrupación Marito Rivera y su Grupo Bravo.

El también pianista está demostrando una vez más que sigue dando pasos firmes ante las adversidades. Este año celebra sus 50 años de carrera artística y se las ha ingeniado para compartir esta alegría junto a su público y compañeros de escenarios.

En esta ocasión, Rivera presenta una nueva colaboración. Se trata de "La Matraca" un tema que en los años noventa popularizó pero que ahora retoma al lado de René Alonso.

"'La matraca' es una producción que lancé para 1993. Una canción que estuvo para ese año en listas de popularidad en radios de corte tropical. Es una canción que no se ha dejado de interpretar en todos mis eventos y ahora -con esto de los 50 años de vida artística- desde un inicio se hizo una primera colaboración con Salsalvador All Stars con "Vivo sin ti". Luego platicamos con René Alonso, nos pusimos de acuerdo y la canción con la que él se sintió muy identificado fue 'La Matraca'", comentó a Plus.

La canción se lanzó en las radios nacionales la semana pasada y muy pronto estará disponible en Deezer, Spotify, Amazon Music y Apple Music.

"Con esto estamos dándole continuidad de hacer en promedio de unas 10 colaboraciones. Esto también muestra la buena relación que tenemos con otros artistas salvadoreños", agregó el intérprete de temas como "Malévola" y "Zapatos de tacón".