Producciones que inspiran un cambio en tu vida

Si estás buscando un verdadero cambio para este nuevo año, una actividad que te permita relajarte, un nuevo pasatiempo, o incluso aprender a cocinar o ejercitarte, hoy puede ser un gran comienzo, te recomendamos ponerte cómodo y mirar esta selección de documentales y series que pueden inspirarte.

Chef’s Table

Quienes aman la cocina disfrutarán cada episodio de esta serie culinaria, para los fanáticos de la buena comida es una producción irresistible. A través de seis temporadas, esta serie original de Netflix destaca a los cocineros más reconocidos y populares de esta época, muestra sus interesantes rutinas y filosofías, despertando la necesidad de experimentar y descubrir sabores diferentes.

Enlighten Up!

Las experiencias que enriquecen nuestra vida inician de alguna forma, en este documental se muestra el camino hacia una vida diferente. La cineasta Kate Churchill tiene la teoría de que la práctica de la yoga puede transformar casi a cualquier persona, mientras que Nick Rosen tiene sus dudas, pero acepta ser el conejillo de indias de la directora. Este puede ser el empujón necesario para un estilo de vida más saludable y activo.

Guía headspace para la meditación

Uno de los lanzamientos más recientes de Netflix, se trata de una serie que te enseña a meditar, guiados por Andy Puddicombe, ex monje budista y creador de la exitosa aplicación de meditación Headspace. Es un contenido diferente y cuenta con ilustraciones animadas. Ideal para desconectarnos del mundo y conectarnos con nuestro interior, relajarnos y dejar de lado el estrés.

If I were an animal

Una serie para ver en familia o con los peques del hogar. Te lleva a observar a diferentes especies de animales mientras atraviesan las etapas de sus vidas, desde el nacimiento hasta la edad adulta, rodeados de increíbles escenarios. Una serie para reflexionar sobre la naturaleza y el cuidado que merece nuestro planeta.

Abstract: the art of design

Una serie para los amantes del diseño, esta es una excelente opción para inspirarse y crear. A través de dos temporadas y junto con algunos de los diseñadores más prestigiosos del mundo, podrás obtener una mirada profunda del diseño contemporáneo. El talento de otros y el proceso de creación puede ser un elemento que logre entusiasmarte y despertar ciertas habilidades que tienes ocultas.

Girlboss

Una serie sobre las aspiraciones y correr riesgos. Sigue a una chica llamada Sophia en su sueño por fundar su propia compañía de ropa. Con entusiasmo la protagonista empieza a vender ropa vintage en línea. A medida que su pasión y el imperio de la moda crecen, Sophia se convierte en una mujer de negocios. Puede ser una inspiración para quienes desean impulsar sus productos.

Minimalism:

A Documentary About the Important Things. El documental que reúne testimonios de profesionales que ponen en evidencia la evolución del materialismo y nos hace reflexionar sobre cómo habitamos, las cosas que realmente importan y vuelve al siempre vigente “menos es más”. Fundamental para aquellas personas consumistas que tienen como propósito ahorrar unos dólares y dejar de comprar cualquier cosa.

A ordenar con Marie Kondo

Si uno de tus propósitos en este nuevo año es ser más ordenado, esta serie es imperdible. Una experta en orden comparte varios consejos sobre la organización y ayuda a desprenderse de los objetos para encontrar la felicidad en la armonía del hogar y evitar que acumulemos lo que no necesitamos.Podría ser el reinicio que buscas para tus espacios.

FED UP

Si buscas una alimentación más saludable, pero no sabes por donde iniciar, recomendamos este documental, que nos brinda una visión sobre la comida chatarra, la obesidad infantil y el efecto que genera el consumo de ciertos productos. Este documental sigue una investigación sobre la industria de los alimentos y te hará pensar sobre tu próximo antojo.