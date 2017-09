Productor de Fuller House se cansó de rogar a las gemelas Olsen

Ya se cuentan tres temporadas desde que Netflix empezó a transmitir "Fuller House", la secuela de la añorada serie de los 80 "Full House" (Tres por tres). Desde el inicio de la transmisión, la producción intentó justificar la ausencia del personaje Michelle, interpretado por las gemelas Olsen cuando eran niñas, con la esperanza de que se animaran a aparecer en algún episodio.

Sin embargo, desde el 2015 las Olsen negaron su interés por aparecer en la serie y, ante su ausencia, los guionistas plasmaron que "Michelle" está muy ocupada en su carrera en la industria de la moda, el negocio en la vida real de Mary Kate y Ashley.

"Personalmente, me he cansado de pedírselos. La puerta está abierta, pero no voy a llamarlas más para invitarlas. No parecen interesadas en venir. Han sido tres años de invitaciones, así que saben que la puerta está abierta. Es decisión suya decidir si quieren venir o no", dijo Jeff Franklin, productor del show, luego de que ninguna de las actrices haya aceptado hasta el momento participar.

Franklin también dijo sentirse avergonzado con la audiencia por no haber realizado ni un cameo con las Olsen hasta ahora y por ello decidió dar a conocer el motivo real de la ausencia.