“Que EUA sepa que nadie trabaja como los latinos”: Eugenio Derbez

Lee también

"La mejor arma que tenemos (los latinos) es demostrarles que nadie, nadie, nos puede suplir, porque nadie trabaja como nosotros". Esas fueron las palabras que el comediante mexicano, Eugenio Derbez, declaró en una entrevista concedida a la revista Variety, misma que, en 2014, lo declaró como el hispano con mayor influencia en el mundo. Derbez habló sobre su experiencia en Hollywood y dijo que “no importa en qué trabajo lo hagas, parece que como latino, siempre tienes que luchar para triunfar”.Derbez expresó que a "muchos latinos les da miedo salir a la calle a protestar" por el riesgo a ser arrestados y deportados, por lo que reconoce que puede no ser el "mejor camino" para hacer ver su valía y el papel que juegan en el país. Por ello, apuesta por una demostración diaria de la importancia de los hispanos en la fuerza laboral del país, pues "la violencia no es la solución".El protagonista y director de “No se aceptan devoluciones”, la cinta en español más taquillera en la historia de Estados Unidos con $44 millones, dijo que, en su caso personal, tuvo que “trabajar duro y mucho” para poder triunfar en EUA. "Yo veo a esta gente tan admirable trabajar como locos por sacar adelante a su familia, que, de repente, cuando me ven, me reconocen y yo siento que es al revés, que soy yo quien debería reconocerlos a ellos por el trabajo tan grande que hacen, porque es mucho más duro lo que están haciendo ellos de lo que estoy haciendo yo", detalló.Para Derbez, los latinos que han triunfado en Estados Unidos deberían expresar su orgullo por su gente y por sus tradiciones y herencia cultural. De igual forma, invitó a los artistas latinos en EUA a unirse y apoyar a su gente, por que “yo soy uno de ellos. Yo también tengo mi historia: Soy de México y me mudé a EE.UU. en busca de mejores oportunidades. Hoy estoy cumpliendo mi sueño y haciéndola en Hollywood. El problema que algunos llegan lejos y se olvidan de dónde salieron”, agregó."Yo también soy un latino más que vive en EE.UU. con todos mis miedos, aunque a otro nivel, porque de alguna manera unos pasan de manera legal y otros de manera ilegal, pero aquí estamos en el país y todos tenemos los mismos miedos, todos nos sentimos ajenos en un país donde no hay nuestro idioma, no hay nuestra gente, no hay nuestra familia", confesó.El también guionista y productor dice que los hispanos no deben "achicarse", pues sí siente que hay "mucha gente que tiene miedo de mencionar que eran hispanos, latinos o mexicanos".