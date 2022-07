¿Qué es mejor: amigos con derecho o novios? Esto es lo que prefiere Nicky Jam

El cantante de reguetón, Nick Rivera Caminero, mejor conocido en el mundo como Nicky Jam, está soltero -al menos con pareja oficial- desde mayo pasado, luego de terminar su corta relación con la venezolana Aleska Génesis, de quien estaba muy enamorado y había formalizado su relación en septiembre.

A principio del 2021, también anunció el rompimiento de su compromiso de matrimonio con la modelo y exatleta norteamericana Cydney Moreau.

Desde entonces, el cantante de “El Amante”, “Hasta el Amanecer” o “Travesuras” ha estado centrado en su carrera musical y en su “Euro Tour 2022” que lo ha llevado recientemente a Ibiza.

Pero, todo indica que este tiempo sin pareja, lo ha llevado a pensar sobre qué tipo de relación prefiere y hasta decidió en compartir su actual postura en su Fanpage, en la que reúne a más de 9 millones de seguidores, quienes reaccionaron de diferentes maneras ante la publicación del artista.

Y es que, después de tanto desamor, el cantante de 41 años y nacido en Massachusetts, parace que ya no quiere una relación formal, sino una relación abierta y compartió con sus fanáticos las razones para preferir ahora ser “amigos con derechos”.

Entre las razones que planteó Nicky Jam es que, con este tipo de relación, no estás obligado a presentar a la familia, tampoco celebrar aniversarios además de evitarse escenas de celos.

Como era de esperarse, a esta hora el post ya suma varios miles de comentarios y reacciones, como la de su colega, el dj y rapero Brosste Moor quien le respondió: “Todo bien con eso, pero sí da un poco de asco saber que ambos están compartiendo sus cuerpos con más personas ����”.

Mientras, una de sus fanáticas opinó: Yo prefiero estar soltera y encarar un compromiso de verdad cuando quiera encararlo. “Yo no voy a estar dando mi cariño y compartiendo mi cuerpo con alguien que no me quiere y no me valora por nada. Que seguramente soy una opción más. No, gracias! Mejor sola que mal acompañada, cómo dicen”, postura que reforzó otra seguidora: “Pues si tienes tan poca autoestima como para permitir que solo te usen para saciar sus ganas, adelante! Hay quienes si nos valoramos más y merecemos un compromiso.”