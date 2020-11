¿Qué fue de aquellos niños actores?

Alcanzaron la fama siendo niños. Sus caras aparecían en las películas del momento tanto en el cine como en la televisión, se codeaban con las estrellas de Hollywood y se paseaban por estrenos y alfombras rojas. Pero, ¿dónde están ahora los niños que protagonizaron grandes éxitos como "Jurassic Park" o "Home Alone"?

“HOME ALONE” - Macaulay Culkin

“Home Alone” fue un gran éxito navideño de los años noventa. Su protagonista, Kevin McCalllister, fue interpretado por Macaulay Culkin, quien tenía seis hermanos y provenía de una familia humilde. Su padre, un actor frustrado, fue el impulsor de su carrera y, antes de cumplir los cuatro años, ya los llevaba a castings. Aunque no fue la primera, “Home Alone” fue la que más fama le reportó a Culkin, que tenía nueve años cuando la rodó. Después llegaron otras cintas, como “My girl” o “The pagemaster”.

En esa primera época hizo una buena amistad con Michael Jackson y llegó a aparecer en uno de sus videos musicales.

En 1994 y tras estrenar su último éxito, “Richie Rich”, decidió dejar de actuar. Su vida familiar era inestable, la relación con su padre, que manejaba y gastaba su dinero, tormentosa y el divorcio de sus padres y la lucha de los dos por quedarse con el control de su carrera, hizo que se emancipase.

Un juez prohibió a sus padres el acceso a su fortuna. Ahora participa esporádicamente en algunos proyectos. Uno de los últimos, la película “Changedland”, de 2019.

Henry Thomas, el niño protagonista de, “E.T.”, aunque nunca llegó a desaparecer de la actuación, mantenía una relación conflictiva con la película. Este 2020, ha vuelto en una ficción heredera de “The haunting of Hill House” que se llama “The haunting of Bly Manor”.

“E.T.” - Henry Thomas

En 2018, la serie “The haunting of hill house” fue uno de los éxitos de Netflix. Uno de sus protagonistas, Hugh Crain, tenía una cara muy familiar... Henry Thomas, que daba vida a la versión adulta de dicho personaje, era Elliot, el niño que fue protagonista del filme de culto dirigido por Steven Spielberg, “E.T.”.

Aunque nunca llegó a desaparecer de la interpretación, Henry Thomas ha sido superado por el papel que interpretó en la cinta del multipremiado director estadounidense.

Y tal vez por eso mantenía una relación conflictiva con la película. Sin embargo, Thomas siguió actuando. Este 2020, volvió a aparecer en un trabajo emitido por la plataforma Netflix, concretamente una ficción heredera de “The haunting of Hill House” que se llama “The haunting of Bly Manor”.

Linda Blair

“THE EXORCIST” - Linda Blair

Linda Blair dio vida a Regan, la niña que, bajo una posesión infernal, era capaz de dar vueltas a su cabeza y lanzaba vómitos verdes al otro lado de la habitación en “The exorcist”. La película, de 1973, fue un éxito del género y la interpretación de Blair le valió incluso una nominación al Óscar.

Tras dar vida a Regan, Blair siguió actuando en diferentes proyectos de cine y televisión, sobre todo durante los años setenta y ochenta. Desde hace años está centrada en el activismo y la labor de su fundación proderechos de los animales, “mi verdadera pasión en la vida”, según afirmaba a un medio británico y, en la actualidad, intercala este trabajo con papeles esporádicos y cameos en cine y televisión.

Mara Wilson interpretó a la hija pequeña de Robin Williams en “Ms. Doubtfire”, en 1993, y fue protagonista de “Miracle on 34th Street”, un año después. Pero su personaje más reconocido fue Matilda, la protagonista de la novela de Roald Dahl, adaptada al cine en 1996. Actualmente desarrolla su carrera como dramaturga y actriz de doblaje.

“MATILDA” - Mara Wilson

Mara Wilson era otra de los niños prodigio de Hollywood, una niña carismática que daba vida a personajes que llegaban al corazón del espectador.

Wilson interpretó a la hija pequeña de Robin Williams en “Ms. Doubtfire”, en 1993, y fue la protagonista de “Miracle on 34th Street”, un año después.

Pero, probablemente, su personaje más reconocido, el que le valió la fama y amor del público, fue Matilda, la protagonista de la novela de Roald Dahl, adaptada al cine en 1996.

Pero cuando dejó de ser una niña y la industria empezaba a exigirle más que ser buena actriz, las ofertas fueron cayendo. Wilson creyó entonces que una retirada a tiempo sería una victoria y supo huir de la etiqueta “juguete roto”.

Fue a la universidad, estudió teatro y actualmente desarrolla su carrera y como actriz de doblaje.

“JURASSIC PARK”- Ariana Richards y Joseph Mazzello

Ariana y Joseph son los hermanos que escapaban de los velociraptores en “Jurassic Park”. La película, que se estrenó en 1993.

Richards se metió en la piel de Lex Murphy, la nieta de John Hammon, impulsor del parque jurásico. Este no era el primer papel de la actriz, que ya había participado en otros títulos como “Tremors”, en 1990 y “Switched at birth”, un año después. También firmó un puñado de apariciones después de “Jurassic Park”.

Sin embargo, a partir de 1997, Richards se centró en sus estudios y en otras facetas artísticas no relacionadas con la interpretación.

Se graduó, según la CBS, en el Skidmore College en Arte y Drama dirigió sus intereses artísticos hacia la pintura. En 2013 volvió a ponerse frente a una cámara en la película de televisión “Battledogs”.

Mazzello era su hermano en la ficción, Tim Murphy. Mazzello, a diferencia de Richards, siguió con su carrera como actor, aunque mantiene un perfil discreto.