¿Qué fue de la vida de Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner, el fallecido magnate de Playboy? (+FOTOS)

Hace unos meses, el mundo se consternaba por la muerte de Hugh Hefner, fundador de la revista “Playboy” y multimillonario que construyó su riqueza a partir de la comercialización de contenido relativo a la sexualidad y que se convirtió, durante muchos años, en el ícono de la sensualidad alrededor del mundo.

Sin embargo, pasado un tiempo, tal parece que el legado de Hefner ha quedado a cargo de su empresa, pero totalmente lejos de Crystal Hefner, de 31 años, y última esposa de Hugh, quien ha dado un cambio radical en su vida cotidiana y que ha comenzado a utilizar su dinero para contribuir a causas sociales y a disfrutar de su vida en completa tranquilidad.

En una publicación del periódico español “El País”, se resalta el hecho de que la vida de Crystal ahora está enfocada en viajes por todo el mundo y causas ambientalistas, así como en estar totalmente alejada de las portadas de revistas y las sesiones fotográficas al desnudo, las cuales la llevaron a la fama mientras Hugh estaba con vida.

Crystal Harris en una de las portadas de la revista Playboy. (Foto: El País)

“Le echo de menos todos los días”, comentó Crystal al periódico británico The Daily Telegraph, en una de las primeras entrevistas que concedió tras la muerte del magnate. “Él me enseño mucho. Me enseñó el amor, la bondad… era amable con todos, acogedor en su casa con todo el mundo, sin importarle quién eras. En estos días es raro encontrar alguien así”, afirmó en esa ocasión.

"Ahora creo que soy más yo misma; me siento más cómoda con el mínimo de maquillaje y buscando la sencillez”

“Tal vez sentí que tenía que interpretar ese papel por ser una Playmate y formar parte de Playboy, pero nunca he sido ese tipo de persona preocupada por los tacones, los vestidos o los maquillajes. Ahora creo que soy más yo misma; me siento más cómoda con el mínimo de maquillaje y buscando la sencillez”, agregó.

A partir de esa entrevista, Crystal se dedica a vivir al máximo, no solo por un deseo de cambio de vida, sino debido a la enfermedad de Lyme, la cual se le diagnosticó en 2016. Lyme es una infección que puede afectar a varios órganos y que transmiten las garrapatas y que también afectó a sus implantes mamarios. A partir de esa enfermedad, Crystal se volvió vegana, usa mayoritariamente ropa orgánicamente sostenible, está mucho más delgada y natural de aspecto y dice “que viajar es la mejor medicina porque realmente abre los ojos”.

"Viajar es la mejor educación en la vida. Me hace querer marcar la diferencia y empezar a involucrarme con diferentes organizaciones benéficas donde sea que pueda ayudar”

“Vivir en Los Ángeles… es solo un mundo diferente. Hay mucho que experimentar. Viajar es la mejor educación en la vida. Me hace querer marcar la diferencia y empezar a involucrarme con diferentes organizaciones benéficas donde sea que pueda ayudar”, comentó Crystal en una reciente entrevista.

Según El País, “Crystal Harris (su nombre de soltera) era la tercera esposa de Hefner desde 2012 y de él dice que “salvó su vida" y la hizo sentirse querida cada día. Ella y los cuatro hijos que el magnate tuvo de dos matrimonios anteriores han sido los herederos de una fortuna que se estima en algo más de 36 millones de euros y cuyo disfrute el editor dejó condicionado a que sus beneficiarios no consuman sustancias ilegales o se vuelvan dependientes del alcohol”.