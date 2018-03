¿Qué ha hecho el Doctor Mike estos días en El Salvador?

Lee también

La labor humanitaria de Doctor Mike en Santiago de María, departamento de Usulután, no se detiene. Así lo dejó en claro este lunes con una nueva fotografía, donde detalló que “la educación en salud no descansa”.La estampa, publicada en la versión “Stories” de Instagram, mostraba al Doctor Mike junto a pacientes y equipo médico de Americares en la clínica donde ha dado consulta desde que arribara al país, hace varios días.“Health Education continues in cantón El Recreo” fue la inscripción que acompañó a la historia del famoso doctor, reiterando que no se trata solo de un trabajo de consulta y atención médica, sino también para promocionar su plan conocido como “Practique lo que Prescribe”, una idea para que médicos y pacientes trabajen en conjunto para una mejor y más rápida recuperación.Este plan será expuesto mañana por el propio Doctor Mike en una conferencia de prensa desde la clínica de Americares en Usulután, en la que hablará y explicará en qué consiste esta técnica y cuáles son sus utilidades y resultados.De igual forma, estos días el Doctor Mike ha dedicado un espacio para conocer la belleza escondida en el oriente del país y dejar impactadas a sus seguidoras con sus encantos corporales.Ayer, por ejemplo, el Doctor Mike se dio un descanso en las playas salvadoreñas, publicándolo en una fotografía desde su Instagram. En la postal se apreció su tatuaje en la espalda, el cual reza: "nosce te ipsum", un aforismo griego que significa "conócete a ti mismo".Pero, el deleite no ha sido su única misión en el país. Desde su primer día en El Salvador, el Doctor Mike dejó en claro que venía a trabajar en labores humanitarias y a poner su granito de arena por la salud del país."¡Comenzando el primer día de trabajo con @americares en el departamento quirúrgico! ¿Puede alguien identificar lo que estoy sosteniendo?", escribió en la descripción de una fotografía publicada el pasado viernes, en la que participaba de una cirugía en la clínica donde se encuentra realizando su trabajo.Sin embargo, será hasta mañana que el Doctor Mike dé un detalle más explícito de su labor y explique sus técnicas, las cuales también lo han vuelto famoso alrededor del mundo.Instagram: Doctor Mike y Americares