SEl 4 de mayo es una fecha especial para los fanáticos de Star Wars, fue designado como el Día Intergaláctico de la Guerra de las Galaxias, nació como un juego de palabras por la frase "May the force be with you" (Que la Fuerza te acompañe).

Desde entonces, fans de todo el mundo organizan eventos conmemorativos al universo de la Guerra de las Galaxias: maratones de películas, concursos de disfraces o cosplay, exposiciones y otros. Nos unimos a la celebración intergaláctica compartiendo 10 datos curiosos sobre esta exitosa franquicia.

George Lucas

El director y creador de las franquicias, antes de convertirse en un destacado cineasta, quiso ser piloto de autos de carrera, pero un accidente se lo impidió. Ahora es considerado una figura significativa del movimiento “Nuevo Hollywood”, creció en un rancho en California, donde se cultivaban nueces.

Reconocimientos.

El Instituto Estadounidense del Cine (AFI por sus siglas en inglés) nombró a Darth Vader como uno de los villanos más grandes de la historia, ubicándolo en el puesto número 3 del top 10. Además, el imperio contraataca ocupa el puesto número 2 en las 10 mejores películas de ciencia ficción de la AFI.



Una amistad de película

George Lucas conoció a Steven Spielberg mientras estudiaba cine en la Universidad del Sur de California (USC). Varios años después, cuando estrenó la primera entrega de Star Wars (1977) decidió no asistir a la premier, creía que el proyecto sería un fracaso y se fue de vacaciones a Hawái con Spielberg.



Un compositor fuera de serie

Spielberg le recomendó a Lucas trabajar con el músico y compositor John Williams, quien fue el creador de la mítica Marcha Imperial, Tema del Emperador y Celebración Ewok y Finale. Además, de temas como el de la princesa Leia y el de la Fuerza, donde utilizó el leitmotiv, una melodía de una composición que se va repitiendo.



El gran descubrimiento

Harrison Ford se encontraba trabajando como carpintero en la puerta de la oficina de Francis Coppola, cuando George Lucas lo vio y lo invitó a participar en las adiciones de Star Wars. El director necesitaba rostros desconocidos para su primera cinta y luego de unas pruebas encontró a Han Solo.

Sable de luz.

El arma ficticia que aparece en la saga, popular por el efecto de sonido que genera, es producto de una combinación del zumbido de un proyector de película de 35 mm inactivo y la retroalimentación generada al pasar un cable de micrófono pelado por un televisor.

Influencias.

Para escribir el guion de Star Wars George Lucas se inspiró en el cómic Flash Gordon y la película El planeta de los simios. También admitió haberse inspirado en varios de sus géneros literarios y cinematográficos favoritos, como el western y las películas “La fortaleza escondida” y “Los siete samuráis”, ambas de Akira Kurosawa.

Todas querían ser Lea.

Varias actrices audicionaron para interpretar el papel de la Princesa Lea, la lista incluía nombres mucho más mediáticos que el de Carrie Fisher, entre ellas: como Sissy Spacek, Farrah Fawcett, Glenn Close, Jessica Lange, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Cybill Shepherd, Jane Seymour, Anjelica Huston, Kim Basinger, Kathleen Turner o Geena Davis.

Un mundo aparte

Posters, camisetas, videojuegos y hasta juguetes han sido creados a partir de Star Wars. Por ejemplo, LEGO venden millones de sets de productos por internet, donde el Halcón Milenario es el más solicitado, el escenario está inspirado en la versión de la nave de El despertar de la Fuerza y tiene 1,329 piezas.



¿Cómo celebrar este día?

En todo el mundo, el 4 de mayo tienen lugar maratones de Star Wars con la exhibición de las películas de la saga, fiestas de disfraces con las caracterizaciones más extrañas, exposiciones y todo tipo de eventos para rendir homenaje a una historia que ya forma parte del imaginario colectivo.