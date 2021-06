"Que la gente sea feliz es más necesario que nunca"

Se llama artísticamente Blackswann y está llamada a romper moldes en el campo de las propuestas musicales porque su estilo, partiendo de los ritmos urbanos, quiere compendiar también danza, coreografía y estilismos en una propuesta artística innovadora.

Inicia su camino con "Lejos de aquí", su primer single disponible en todas las plataformas digitales y YouTube, con el que se da a conocer y muestra una propuesta musical y estética diferente. Con ella hablamos en Madrid.

¿Qué es Blackswann?

Nace de la película titulada en español "El cisne negro", protagonizada por Natalie Portman, que proviene de la obra "El lago de los cines". Quise ponerme este nombre artístico para que se entienda que mi propuesta es diferente, más amplia, es arte en global, con innovación, también en los videoclips.

¿Qué proyecto propone?, ¿cuál es su objetivo?

Quiero mostrar baile, moda, interpretación y música, todo fusionado, porque provengo de los dos primeros, de la danza y del modelismo. Quiero hacer un compendio de las todas las variantes y que se vea como un tipo de arte global.

¿Por qué Blackswann tiene un hueco en el panorama musical actual?

Aparte de la innovación con la imagen, también fusiono muchos estilos musicales distintos: el reguetón con el pop, el R&B o el dancehall. Estoy encontrando un sonido nuevo y creo que esta innovación me da la posibilidad de hacerme con un hueco.

Pero no se acompaña de ningún grupo de músicos…

No, estoy en solitario, pero con un equipo de asesores de imagen, de video, con mi manager, etc., que me permiten seguir el camino que he aprendido.

Tras el nombre artístico está Jennifer. ¿Quién es, de dónde proviene?

Soy de Palma de Mallorca (España) y me marché a Madrid con 17 años donde estudié Arte Dramático durante cinco años. Siempre he tenido la música muy ligada a mí, pero hasta ahora no me había decidido a dar el paso.

¿Qué le ha representado trabajar anteriormente en el mundo del modelaje?

Me ha dado mucha confianza a mí misma y, sobre todo, me ha permitido conocerme de cara al estilismo, a saber qué me queda bien estéticamente, y eso me ha ayudado mucho en mi autoestima y para abordar este proyecto musical. El mundo del arte dramático también me sirve para mostrar al público el mensaje y para mi inspiración a la hora de componer.

¿UNA NUEVA TENDENCIA ARTÍSTICA GLOBAL?

¿Cuáles son sus referentes en la música?

Me encanta el colombiano J Balvin, Rosalía, el puertorriqueño Myke Towers. Básicamente los más destacados del género urbano.

¿Quizás ese concepto global de música, moda, videos y coreografías podría marcar una nueva tendencia artística global en un futuro?

Creo que sí. Estoy recibiendo mensajes todos los días que, al margen de que les guste la letra de la canción, el tener tantas formas de arte en una pequeña pieza de video con coreografía muy innovadoras está llegando al público muy bien.

¿Qué tal en redes?

-- El mundo de las redes sociales me gusta mucho porque estoy alcanzando a bastante público a través de ellas que me muestran su interés por el proyecto, especialmente desde México, Chile y España.

¿Qué grupo de personas le sigue?

Desde los 22 años en adelante. Sin límite de edad.

¿De dónde le viene la inspiración para su tema "Lejos de aquí"?

Nace en pleno confinamiento y se llama así porque estaba deseando salir y mostrar al público buena "vibra", siempre en positivo. Quería que se levantara para ofrecer energía a las personas que me escuchen y me vean.

Usted habla de amor y de ilusión, ¿qué enamora y que ilusiona a Blackswann?

Me ilusiona y enamora el transmitir buena energía a los demás. Que la gente baile, que sea feliz, creo que ahora es más necesario que nunca.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Quiero remarcar que en cada proyecto visual que prepare habrá un esquema distinto y novedoso de arte. En el siguiente quiero representar un estilo retrofuturista, inspirándome en la obra del artista japonés Hajime Sorayama (famoso por sus representaciones eróticas y muy reales de robots femeninos), pero con mucha danza, con mucho baile.

¿Tiene pensado iniciar gira americana?

Sí, estamos diseñando ya la campaña a ver si la pandemia nos permite viajar pronto. Nos dará tiempo a preparar los cinco temas que tengo y que iré sacando cada mes y medio o dos meses para poder hacer, al final uno de larga duración.

¿Y todos los temas estarán inspirados en el arte?

Sí, todos tendrán a un artista conocido y reconocido como foco central, a partir del cual generaremos un vídeo, coreografía, baile y música. En todos.