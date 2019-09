¿Qué le pasó al rostro de Lis Vega?

He sido, soy y seré juzgada por los asesinos de SUEÑOS,QUE SEÑALAN LO QUE VEN NO LO QUE EN ESENCIA SOMOS (TODOS) VAN DETRAS DE LOS APASIONADOS POR LA VIDA Y SUS CONSTANTES CAMBIOS,PERO KO PASA NADA SI UNOS ESTAN LLENOS DE GRANDES APRENDIZAJES, POR LO GENERAL LOS NO TAN AGRADABLES,ELLOS TE ELEVAN MUCHO MAS TU CONCIENCIA, REAFIRMAN TU AMOR PROPIO, TU GRANDEZA DE ALMA Y BONDAD, AL FINAL TODO TIENE UN PRINCIPIO Y UN FIN, LAS ALEGRIAS Y TRISTEZAS, TODO. YO AGRADEZCO MI CAMINO DIA A DIA, MI NUEVO RENACER DE LAS CENIZAS EN MAS DE TRES OCACIONES SI MAS NO RECUERDO, AMEN, ACA ESTOY MAS FUERTE, MAS MUJER, MAS SER, MAS ARTISTA, MAS HIJA, MAS AMIGA, MAS YO, SIN MASCARAS, CON TANTAS GANAS DE APRENDER A CADA PASO, AGRADEZCO A TODOS LOS SERES QUE HAN PASADO POR MI VIDA, TODOS EN SU MOMENTO ME DEJARON GRANDES ENSEÑANZAS, CON AMOR LES DESEO UN GRAN CAMINO EN ESTE PLANO TERRENAL����VIVO, HOY, AQUI Y AHORA, SOY LIBRE, ENAMORADA, AMANDO MI NUEVO LEGADO #LAPOETADELOURBANO LA MUSICA MI DESTINO DE LA MANO DE EL BAILE, AYER NO EXITE MAS, MAÑANA SERA OTRA HISTORIA Y RECUERDO QUE CONTAR #SOLOPORHOY #OMNAMAHSHIVAYA ��������������������

