¡Qué olas! ¿Cuántas gaviotas hay en esta foto de Sebastián Rulli?

El argentino Sebastián Rulli está como quiere. De eso no hay duda. Pero esta vez, el actor de telenovelas se dejó ver como muy pocas veces lo hace y alborotó (literal) las redes sociales.

La pareja de la actriz Angelique Boyer robó suspiros al publicar una fotografía donde aparece caminando desnudo mar adentro, mientras unas gaviotas aparecen de fondo. Rulli sin ningún tipo de pudor dejó ver hasta la marca de su traje de baño.

“Nude” (desnudo), fue la palabra con la que acompañó la imagen que ya supera las 460 mil reacciones. Pero además colocó una trivia. Encuesta: A los que les gusta ver gaviotas, coloquen ( me gusta) , a los que no (no me gusta ), y a los que les da igual. ¿Cuál será el resultado?, dijo. Celebridades como Aislinn Derbez no tardaron en reaccionar y ella lo hizo con emojis.