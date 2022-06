¿Qué pasa si Johnny Depp pierde el juicio contra Amber Heard?

Por mucho el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha sido el melodrama más entretenido de los últimos tiempos, porque durante 25 días se han revelado detalles de este tortuoso matrimonio a través de la declaración de los involucrados, testigos y hasta especialistas en salud mental, pero el día de hoy esto podría tener un desenlace que tiene varias vertientes.

Depp demandó a su exesposa por difamación, debido a un artículo que escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el cual se definió como una víctima de violencia doméstica, y a pesar de que nunca mencionó a la estrella de Piratas del Caribe, el actor y su equipo legal determinaron que se refería a él, así que el actor inició una querella en contra de Amber en la corte de Fairfax, Virginia.

En dicha demanda el pide una compensación de 50 millones de dólares, no sólo para reparar el daño por difamación, también por los trabajos que perdió debido a los comentarios de Heard, entre ellos la nueva entrega de "Piratas del Caribe" y "Animales Fantásticos".

Pero Depp recibió una contrademanda de Amber por 100 millones de dólares, también por difamación ya que asegura que su exesposo y su equipo legal la llamaron mentirosa.

Después de 27 días de juicio, el jurado se encuentra deliberando la resolución de este caso, cuya decisión puede darse a conocer en las siguientes horas.

¿Qué pasa si pierde o gana Johnny Depp?

Si el tribunal fallara a favor de Johnny Depp, Amber se vería obligada a pagar los 50 millones, más los gastos por el juicio, como los horarios de los abogados, esta cantidad puede ser menor o mayor dependiendo el criterio del tribunal. La fortuna de Amber está valorada en 12 millones de dólares, en caso de poder cubrir la cantidad que pide el actor, ella deberá llegar a un acuerdo con las autoridades para determinar los plazos que deberá cubrir hasta terminar su deuda.

El panorama de Johnny Depp no es tampoco muy alentador en caso de perder, porque si tiene una fortuna valorada en 150 millones de dólares, en caso de tener que indemnizar a Amber tendría que desembolsar 100 millones, es decir, más de la mitad de su patrimonio, sin contar que el tribunal puede subir o bajar la cantidad que deba pagar. Laboralmente a diferencia de Depp, Amber no fue despedida de ningún proyecto, así que no hay nada que la afecte en ese aspecto.