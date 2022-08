Qué pasó con Paty, del "Chavo del 8", y por qué renunció al papel

Muchas de las producciones mexicanas se han convertido en un referente para varias familias en diferentes partes del mundo. Telenovelas y series se han ganado el corazón de muchas personas, las cuales son recordadas hasta el día de hoy.

Es el caso de ‘El Chavo del Ocho’, una de las producciones clásicas del país mexicano, cuyos personajes continúan causando risas y buenos recuerdos como ‘Quico’, ‘Godínez’, ‘Chilindrina’ y ‘Paty’.

Lilian de la Macorra fue una de las actrices más reconocidas de esta producción al ser el primer amor del ‘Clavo del 8’. Después de tantos años desde su primera aparición, su cambio ha sido irreconocible ante los ojos de los mexicanos.

Ana Lilian de la Macorra Apellániz nació el 27 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Desde muy pequeña fue amante de todo tipo de arte -libros, música y películas-, razón que le ayudó a ser una niña muy hiperactiva, social y ante todo curiosa.

Su infancia y adolescencia fue tranquila a comparación de los actores que iniciaron su carrera desde pequeños. Se enfocó en terminar sus estudios básicos y en su familia, hasta que empezó a trabajar como recepcionista, enfermera y secretaria.

Luego de perder su último trabajo, a los 21 años, empezó a laborar en la productora mexicana Televisa como asistente gracias a Luis Felipe Macías, uno de sus amigos más cercanos, pasando por varias producciones. De esta forma ingresó como editora a los programas del actor Roberto Gómez Bolaños: ‘El Chapulín Colorado’ y ‘El Chavo del Ocho’.

En 1978, Gómez, también conocido como ‘Chespirito’, decidió escribir tres capítulos con nuevos personajes extra, quienes eran ‘Gloria’ y ‘Paty’. De tal forma, Apellániz fue la encargada de realizar los castings a cientos de mujeres que iban en busca del papel de la sobrina, aunque ninguna de ellas tenía la apariencia de una niña.

Bolaños le ofreció el personaje faltante, ya que era una mujer bella y tenía un parecido con una infante. La ‘Tía Gloria’ fue interpretada por la actriz Regina Torné, lo que fue una ventaja debido a que ambas tenían un gran parecido.

Así fue como se convirtió en la nueva niña de ‘La Vecindad’, apareciendo en los tres capítulos creados para los personajes. Las dos nuevas actrices de la producción fueron muy bien recibidas por los fanáticos de la serie, por lo que Bolaños creó más de 25 episodios para sus apariciones durante dos años.

“Me dijeron cómo tenía que hacerle y pues lo hice. Yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta”, dijo en una entrevista en el medio ‘Univisión’.

Su última aparición en el programa fue en 1979 en el episodio ‘Soñando en el restaurante’, ya que ella no soñaba con ser actriz y prefirió trabajar detrás de cámaras como productora hasta 1980.

Fuera de cámaras

Su rumbo en la vida la llevó hasta Estados Unidos para poder estudiar Psicología en la Universidad de Baltimore, mismo lugar donde realizó su maestría en psicoterapia. Al mismo tiempo trabajó como vendedora puerta a puerta de enciclopedias británicas para pagar sus estudios.

Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”, aseveró en el medio anteriormente mencionado.



Cuando finalmente se graduó, empezó a trabajar en varias clínicas de atención psicológica en el país norteamericano, hasta que decidió regresar a su país natal y tener su propio consultorio.

En el año 2014 publicó su propio libro llamado ‘Hondos los suspiros’ con la editorial Cuadrivio. Con la cantidad de 200 páginas, Lilian se adentró en “el interior del ser, del ser humano, del ser en abstracción filosófica, del ser en cada cosa y ambiente”.

“Un poeta, hombre o mujer, es aquel ser que escribe utilizando la tinta que brota del corazón y mezcla su experiencia con sus ‘porqués’, sus pasiones y sus cuestiones. Un poeta es la vida misma hecha humano”, relata una de las frases de su libro.

Actualmente tiene 64 años y vive con su pareja, con quien tiene dos hijos. Sigue trabajando en la carrera profesional en la que se especializó, además escribe para diferentes revistas y periódicos que abarcan la psicología.

Desde entonces ha estado lejos de las cámaras, viviendo muy feliz con su familia y enfocándose en lo que más le ha apasionado desde joven. En mayo de 2021 abrió su propia cuenta en Instagram en la que comparte fotografías de los mejores momentos de su vida.