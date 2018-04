¿Qué se trae Ligia Roca entre manos?

La hemos visto en la pantalla chica por más de una década. La vimos iniciar en Chivísimo, crecer en El Sótano y contagiarnos con su jovialidad en Buena Onda, programa del que hace poco se despidió. Ligia Roca platicó en exclusiva con LA PRENSA GRÁFICA y nos contó los planes que tiene para un futuro cercano.

Ligia Roca nos contó la sorpresa que le tiene preparada a sus seguidores.

Asegura que está pasando por una transición muy importante para su vida y que deja atrás una etapa que disfrutó con locura, porque le encanta bailar y entretener a las personas. Sin embargo, ahora quiere proyectarse en una faceta más seria y profesional y su deseo de evolucionar la llevó a despedirse de Buena Onda.

Son 13 años de su vida los que dedicó a la franja juvenil televisiva esta guapa presentadora, quien ya anunció que se trae nuevos planes entre manos. No solo se cambia de programa, también le está "dando forma" a dos proyectos personales. "Es una sorpresa con la que van a estar muy contentos; es algo que me apasiona, me convierte a mí en una marca", dijo.

Se vienen nuevos retos y nuevas experiencias para Ligia. Con ellas busca romper el molde de cómo estamos acostumbrados a verla. "Refrescarse", le llama ella. Nos dio dos indicios:

"Me encanta el ejercicio y me encanta maquillar". Le consultamos si la veríamos como entrenadora personal, pero para saber la respuesta, deben estar pendientes de sus redes sociales. En un aproximado de seis meses hará el anuncio oficial.

"A muchas personas no les va a gustar, pero igual espero que lo vivan conmigo", señaló.

Una parte de Ligia tiene sed de esta nueva etapa y la otra está llena de melancolía, según nos dijo. "Humildemente creo que estuve en buenos proyectos, llenos de mucho aprendizaje. Es algo muy bonito porque (en la televisión) crecí y maduré, pero uno sabe cuando volar", manifestó.

Ya nos contó en qué programa podrán sintonizarla, pero eso todavía no se los podemos decir. Por el momento, les dejamos unas pistas:

La verán por la mañana.

La verán de lunes a viernes.

Tendrá como compañero a un presentador que lleva 20 años en televisión.

Sigue en canal 33. Considera que es su casa.

Es un programa con contenido variado.

Es una faceta diferente, renovada y más seria.

¿Adivinas? En unos días te lo contamos todo.