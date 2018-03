Queen y Lambert no grabarán juntos

Lee también

Queen sin duda ha encontrado alguien a quien amar en Adam Lambert. Desde que unió fuerzas con el finalista de “American Idol” para una serie de conciertos en 2012.La banda que lideró las emisoras de rock en los setenta y principios de los ochenta ha disfrutado de un éxito tremendo y el público ha acogido a Lambert como heredero del legado de Freddie Mercury en el escenario. Han estado llenando estadios alrededor del mundo por cinco años y acaban de anunciar una gira por 25 ciudades de Norteamérica que comenzará el 23 de junio en Phoenix.Pero hay algo que aún no se han atrevido a hacer: grabar un álbum de estudio con canciones nuevas de Queen. Pese a su éxito en la taquilla, es algo que no sucederá en el futuro cercado, o del todo.“Es una pregunta que nos hacen constantemente, pero en realidad no es algo de lo que hayamos hablado mucho a nivel interno”, dijo Lambert, quien mantiene una carrera en solitario entre las giras de Queen. “Es totalmente posible. ¿Pero qué sería? Yo nunca volvería a grabar una canción que Freddie grabó porque eso sería sacrilegio. Si grabáramos algo nuevo, ¿se llamaría Queen'? ¿Tendríamos algún nombre de supergrupo?” Lambert dijo que él y los miembros fundadores Brian May (guitarra) y Roger Taylor (batería) no han grabado demos de nada nuevo.May dijo que la banda ha tomado como referencia la respuesta insípida a un álbum de estudio que hicieron con el cantante de Bad Company Paul Rodgers en 2008, “The Cosmos Rocks”. “Eso es lo que ellos esperaban, no querían nada más”, aseguró.